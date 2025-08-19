Última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; despiden a ministros con aplausos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La ministra presidenta Norma Piña convocó a sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo llevada a cabo el 19 de agosto de 2025; marca el final de un ciclo institucional, después de 30 años de la reforma judicial de 1995 y tras el cambio realizado por la reforma electoral; esta es la última sesión de la SCJN antes de que los nueve ministros elegidos a través de la elección judicial tomen sus puestos el primero de septiembre.

Previo al inicio de la sesión, las y los trabajadores del poder judicial se formaron para aplaudir a los ministros mientras estos caminaban hacia el interior de la sala, como despedida y tributo. Antes de que la ministra presidenta diera inicio a la discusión, así como votaciones de temas como la validación de la elección de magistraturas después de los 136 juicios de inconformidad relacionados a la impugnación de los resultados de las elecciones judiciales que tuvieron lugar el pasado mes de junio.

A la terminación de los temas de la sesión, Norma Lucia Piña Hernández ofreció una emotiva despedida como cierre de la reunión, además de agradecer a sus colegas y demás personal del poder judicial: “En cuestión de una rendición de cuentas ante la sociedad y la opinión pública que esta sesión extraordinaria está prevista ley y que por eso fue convocada en esos términos. Y únicamente para resolver cuestiones electorales”, terminó la ministra presidenta.

La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”, señaló.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó a la sesión como el final de una era de "nepotismo" dentro del poder judicial, además de señalar que hasta ahora los nombramientos de los ministros de la SCJN se veían caracterizados por favorecimientos a familiares y amigos, por lo que la nueva corte será más representativa por haber sido elegida por el voto popular mediante las elecciones judiciales, aunque no fue ajena a señalamientos por los polémicos 'acordeones'.

Finalmente, aun cuando es posible que vuelvan a reunirse para otros detalles finales, esta había sido considerada como la última, pero se dice que el pleno podría volver el 26 de agosto, puesto que la legislación electoral les permite impugnar las elecciones hasta el 28 del mes. Aunque se espera que el siguiente mes se dé inicio a un nuevo ciclo, aún hay quienes se encuentran en contra, lo que ha quedado demostrado con la presencia de protestantes a las afueras de la Suprema Corte.

Fuente: Tribuna del Yaqui