VIDEO: "La historia juzgará a quienes juzgamos": Norma Piña en su última sesión como presidenta de la SCJN

Ciudad de México.- Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó su última sesión del pleno, hoy martes 19 de agosto de 2025, previo al cambio que se tendrá el próximo 1 de septiembre en el marco de la Reforma al Poder Judicial, donde los ministros integrantes cambiarán y entrarán nuevos que fueron elegidos en la elección judicial. Ante esto, la todavía presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ofreció un discurso para cerrar, en el que se despidió con un fuerte mensaje, asegurando: "La historia juzgará a quienes juzgamos".

La ministra presidenta aseguró que termina un ciclo fundamental de la vida pública de México que comenzó hace poco más de 30 años; así mismo, agradeció a las ministras y ministros que integraron el pleno. También rindió homenaje al personal jurisdiccional, administrativo y operativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad; no me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó; serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello; será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado", expresó Piña.

Piña fue tajante al señalar que la Suprema Corte no solamente es un órgano del Estado, sino la piedra angular de la justicia constitucional, "el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional, y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas".

La ministra presidenta sostuvo: "Quiero rendir aquí un homenaje a quienes día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de este Tribunal: al personal jurisdiccional que, al amparo de su constancia y de la mayor excelencia profesional, pone los cimientos de las resoluciones que adoptamos colegiadamente", afirmó.

Última sesión de la Suprema Corte

Antes de ingresar a la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, varios ministros y ministras fueron recibidos entre vítores y aplausos. El ministro Javier Laynez Potisek fue el que recibió más muestras de afecto. Caso contrario, cuando llegó la ministra Lenia Batres Guadarrama, todo se quedó en silencio.

Fuente: Tribuna del Yaqui