(VIDEO) Se descarrila un vagón del Tren Maya en Izamal, Yucatán; esto fue lo que pasó

Mérida, Yucatán.- La tarde de este martes 19 de agosto se informó que un vagón del Tren Maya se descarriló en la estación de Izamal, ubicada en el Tramo 3 de la ruta Mérida–Cancún, lo cual causó precaución entre los pasajeros y que el servicio ferroviario sufriera retrasos parciales durante las labores de mantenimiento.

A través de un comunicado oficial, el Tren Maya confirmó que el percance se registró alrededor de las 13:48 horas de este martes. Según información de Milenio, personal de Protección Civil, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y elementos de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron hacia el área para atender la situación y salvaguardar la integridad de los civiles.

El tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía", se puede leer en el escrito que compartió la institución en su cuenta de X.

Asimismo se indicó que, una vez que se constató el incidente, se activaron los protocolos de seguridad para proteger a los usuarios, por lo que no se reportaron lesionados y cada uno de los ciudadanos fueron trasladados sanos y salvos a sus destinos. Por su parte, una Comisión Dictaminadora será quien se encargue de la investigación correspondiente en torno a este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui