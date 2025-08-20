13 personas detenidas relacionadas con el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tres meses del asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, Ximena Josefina Guzmán Cuevas, secretaria particular, y el coordinador de asesores José Muñoz Vega. Las autoridades detuvieron a 13 sospechosos, entre los cuales se encontrarían los autores materiales del homicidio, así como otros relacionados con la logística del atentado. Fueron detenidos a través de un operativo llevado a cabo durante la madrugada del miércoles 20 de agosto.

El pasado mes de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la investigación seguía su curso, además de reiterar que varias instituciones de seguridad se encontraban trabajando en conjunto para "hacer justicia". Por otro lado, hace solo un mes el periodista Carlos C4 Jiménez hizo público un video que mostraba a tres presuntos sicarios que participaron en el suceso.

Aunque no pudieron ser plenamente identificadas, las imágenes de las que no se sabe si fueron antes o después del crimen fueron de ayuda para la investigación que se encontraba realizando la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ CdMx), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CdMx) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Derivando a que el día de hoy Brugada explicara en una breve conferencia el operativo llevado a cabo, así como la consiguiente detención de los 13 sospechosos, entre ellos los 3 autores del asesinato. Desde el Palacio del Ayuntamiento en la Ciudad de México, la jefa de gobierno reconoció el trabajo en conjunto de las autoridades, además de agradecer el apoyo de la mandataria de la república.

Finalmente, subrayo que la acción no fue accidental, sino totalmente premeditada y "lamentablemente" ejecutada con precisión, además de asegurar que la operación pudo lograrse gracias al análisis de las cámaras del C5, así como al trabajo de inteligencia. Adelanto también que alrededor de las 17:00 horas, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, y la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, darán una conferencia con más detalles de la operación.

Fuente: Tribuna del Yaqui