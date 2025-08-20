Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre la eutanasia en México: "Es un tema polémico"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles, la mandataria fue cuestionada sobre la legalización de la eutanasia en México. Como se sabe, esta es la acción deliberada de poner fin a la vida de una persona, por decisión propia, generalmente para aliviar su sufrimiento.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles 20 de agosto de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que hablar de la eutanasia es un tema polémico, no obstante, apuntó que, como todas las propuestas legislativas, debe ponerse sobre la mesa y ser debatida: "[La eutanasia] es un tema polémico siempre, que en estos casos como en cualquier otro, pienso que siempre debe abrirse al debate, que se discuta, no debe cerrarse esa posibilidad".

Que se abra el debate [de la eutanasia], pero es un tema como otros, polémico", concluyó la presidenta mexicana, quien no dio más detalles sobre si este proyecto se atendería en los próximos periodos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, los cuales iniciarán en septiembre 2025.

¿La eutanasia es legal en México?

La respuesta es no. En la República Mexicana la eutanasia está prohibida por la Ley General de Salud, la cual establece que esta es entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido. Sin embargo, existe la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a las personas rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida de manera innecesaria, lo que algunos consideran eutanasia pasiva, pero no evita el dolor o sufrimiento.

Sin embargo, los mexicanos no están en contra de la eutanasia. La Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad, con datos del 2024, indica que siete de cada 10 mexicanos la apoyan, lo que podría impulsar el trabajo para que este procedimiento médico se convierta en una realidad.

¿En qué países es legal la eutanasia?

La eutanasia es legal en varios países, incluyendo Bélgica, Canadá, Colombia, España, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, y algunos estados de Australia y Estados Unidos (EU). La legislación y los criterios para acceder a la eutanasia varían entre cada país.

Fuente: Tribuna