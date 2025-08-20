Clima en México HOY 20 de agosto: Conagua advierte LLUVIAS intensas y calor extremo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 20 de agosto de 2025, México vivirá un día marcado por contrastes climáticos que reflejan la complejidad del verano. Mientras en el norte y noroeste se mantiene el calor extremo con temperaturas que podrían superar los 45°C, gran parte del centro, sur y sureste del país tendrá lluvias de gran intensidad acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento. Aquí el pronóstico del clima completo; ¡toma nota!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este día el monzón mexicano en el noroeste, junto con canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura y el paso de las ondas tropicales número 23 y 24, será determinante para la formación de tormentas en gran parte del territorio. La onda tropical 23, ubicada al suroeste de Jalisco y Colima, dejará de influir al final del día, pero antes generará lluvias fuertes.

La onda tropical 24, por su parte, continuará impactando al sureste del país. Durante la tarde, se prevén lluvias muy fuertes a intensas en regiones del suroeste de Tamaulipas, así como en Nayarit, el norte y occidente de Jalisco y el sureste de Chiapas. Estas precipitaciones podrían acumular hasta 150 milímetros (mm) en pocas horas, reduciendo la visibilidad en carreteras, incrementando niveles de ríos y arroyos y provocando inundaciones.

En paralelo, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca enfrentarán lluvias de fuertes a muy fuertes, mientras que entidades como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche registrarán chubascos y tormentas acompañadas de descargas eléctricas.

La tarde también estará acompañada de condiciones de calor extremo en el norte del país. En el noreste de Baja California y en el noroeste y oeste de Sonora, las temperaturas podrían superar los 45°C, mientras que en Baja California Sur, el norte de Sinaloa y el noreste de Coahuila se esperan valores de entre 40 y 45. Estados como Chihuahua, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán máximas de 35 a 40°C.

Conagua advierte lluvias nocturnas en México

Al llegar la noche, las lluvias se extenderán hacia más estados, aunque con menor intensidad en algunas regiones. Zacatecas, Tlaxcala, Ciudad de México (CDMX), Yucatán y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos, mientras que Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo presentarán lluvias aisladas. Sin embargo, la humedad acumulada, junto con la persistencia de nubosidad, mantendrá un ambiente cálido en gran parte del país, especialmente en el litoral del Pacífico y el Golfo de México.

El viento también será un factor de riesgo. Durante la tarde y noche, se prevén rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Oaxaca, con posibilidad de tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Estas condiciones podrían favorecer la caída de árboles, estructuras ligeras y anuncios publicitarios. En paralelo, el oleaje alcanzará de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en las playas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)