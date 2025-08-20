Genaro Lozano es ratificado por el Congreso de la Unión como embajador en Italia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión ha ratificado al periodista Genaro Lozano como embajador en Italia, decisión que se da después del nombramiento expedido el pasado martes por la noche por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum en favor del activista. La noticia levantó tanto apoyo como críticas, ya que algunos cuestionaron su experiencia diplomática.

Entre los señalamientos al académico, la diputada Margarita Zavala calificó como un "error" al nombramiento, alegando que la cercanía que tiene con el Gobierno Federal, recordando su afinidad con Morena y con el expresidente, podría ser motivo de no cumplir con la imparcialidad requerida para ser parte de una embajada. Además de hacer hincapié en la capacidad del periodista para representar a México de manera efectiva.

Mientras que otros diputados como Federico Döring (PAN) y Rubén Moreira (PRI) argumentaron que este sería un caso de premiar a "aplaudidores ideológicos" como Isabel Arvide en lugar de darle ese papel a diplomáticos de carrera, de esta manera mencionando que si bien tiene méritos académicos, no tiene experiencia práctica en diplomacia, lo que afectaría las actividades en el exterior.

Por otro lado, Lozano no hizo oídos sordos y se defendió de las críticas en contra de su aparente "falta de experiencia", explicando que durante su formación estudió relaciones internacionales; además de mantener relación con la excanciller Rosario Green, reconoció también el apoyo del canciller Juan Ramón de la Fuente, así como del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante el proceso de su nombramiento.

Dejo en claro que no se trata de un nombramiento político; exponiendo la visión que busca como embajador en Italia, destaco que la relación bilateral entre ambos países de 150 años es muy importante, además de la cooperación y el comercio entre ambos. Pero no fue lo único, puesto que presentó un Plan de Trabajo con ocho ejes estratégicos para fortalecer la relación bilateral entre el país europeo y México.

Los 8 ejes del plan de trabajo de Lozano:

Promoción comercial y económica

Impulso al diseño mexicano

Creación del Instituto Cultural de México en Italia

Cooperación política y diplomática

Ampliación del diálogo bilateral

Incremento del turismo italiano hacia México

Cooperación en educación e investigación

Atención a casos de violencia de género

Fuente: Tribuna del Yaqui