¿Hay Contingencia Hoy? Programa Hoy No Circula de este miércoles 20 de agosto de 2025

Ciudad de México.- ¡Ya es mitad de semana! Y si hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, tienes planeado movilizarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y el Área Metropolitana, es muy importante que consultes las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula. Para que evites detenciones y multas, aquí te compartimos toda la información. ¡Toma nota!

Programa Hoy No Circula del miércoles 20 de agosto: Restricciones activas

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este miércoles 20 de agosto los niveles de ozono y contaminantes están dentro de los límites legales; por tanto, no se aplica el Doble Hoy No Circula en ninguna de las demarcaciones incluidas en el sistema. Esto significa que solo se restringe la circulación a los automotores contemplados en el calendario habitual.

Consulta el programa Hoy No Circula de este miércoles. Foto: CAMe

Los vehículos que no podrán circular durante este miércoles son aquellos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4; y que cuenten con holograma 1 o 2. Cabe señalar que la restricción aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, tiempo del Centro de México. Si tu vehículo cumple con estos requisitos, deberás planear otra forma de transporte para evitar infracciones.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Por otro lado, los coches exentos del programa incluyen aquellos con hologramas 00 o 0, así como autos eléctricos e híbridos. También están exentos los vehículos utilizados en transporte escolar, funerarios, de salud, aquellos con placas de discapacidad, taxis, transporte público y vehículos de emergencia.

La medida de restricción aplica no solo en la CDMXy el Edomex, sino también en los municipios con convenio de la Megalópolis:Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, así como los del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. En el Edomex, el programa está vigente en 18 municipios, incluyendo Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Coacalco, entre otros.

Es importante recordar que en caso de no respetar las reglas del Hoy No Circula, los automóviles pueden ser retenidos por autoridades de tránsito y aplicarse multas que oscilan entre 20 y 30 UMAs, equivalentes a montos de alrededor de dos mil 200 a tres mil 400 pesos en 2025. Estas sanciones se aplican sin excepción, por lo que aunque alegues desconocimiento, la infracción corresponde.

Aunque se trata de una rutina semanal, las condiciones ambientales pueden cambiar rápidamente, por lo que es recomendable consultar diariamente la información oficial de la CAMe o de la Secretaría del Medio Ambiente local, para evitar sorpresas o sanciones.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)