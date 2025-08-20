Sin sorpresas: Tribunal Electoral rechaza anular elección de ministros de la SCJN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin sorpresa alguna y tal como se tenía previsto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) rechazó anular la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que queda firme que una nueva corte llegue el próximo 1 de septiembre.

Esto a pesar de que una mayoría de magistrados electorales afirmó y coincidió en que los acordeones en la elección del Poder Judicial sí existieron. Sin embargo, dijeron que no puede comprobarse su ilegalidad ni quiénes los diseñaron, produjeron, distribuyeron o financiaron, por lo que no es posible demostrar el impacto real en los resultados.

Luego de más de tres horas de discusión, se confirmó que no se anularía la elección de ministros al quedar tres votos en contra y dos votos a favor. Siendo así, los proyectos de los magistrados electorales Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malásis, en los que se proponía declarar la nulidad en la elección de ministros por el uso de acordeones, quedaron desechados.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón destacó que los acordeones sí influyeron de una forma determinante en los resultados, pues los ganadores de la elección coinciden con los acordeones. "Los acordeones no solo existieron, sino que fueron determinantes. Su diseño profesional, su alcance masivo y la coincidencia con los resultados lo demuestran", afirmó Reyes Rodríguez.

Por su parte, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, cuestionó la solidez de las pruebas utilizadas para proponer la nulidad de la elección de ministras. Además, cuestionó a Reyes Rodríguez al decirle: "Con esa actitud no vamos a dialogar. Porque no es jurídico su posicionamiento. Y le pido respeto al pleno y a su presidenta”.

El proyecto llega a la conclusión de la existencia de los acordeones; aquí están, no podemos negar que hay; estos, que no sabemos de dónde salieron, si estuvieron el día de la elección, si no, si los utilizó la gente, porque estos acordeones están nuevos, no están manipulados, o sea, parece que no están usados", señaló Mónica Soto.

Con esto, los próximos nuevos ministros tomarán protesta el primero de septiembre.

Noticia en desarrollo…

Fuente: Tribuna del Yaqui