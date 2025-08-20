Siniestro en el Tren Maya: Gobierno de Sheinbaum niega descarrilamiento; fue "percance de vía"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 20 de agosto, la mandataria le dio la palabra a Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, para que explicará el siniestro documentado ayer en la Estación Izamal, en el estado de Yucatán.

En la previa, TRIBUNA y medios nacionales informaron sobre un descarrilamiento en dicha estación, ubicada en el Tramo 3 de la ruta Mérida–Cancún, el martes 19 de agosto. Este miércoles, el director del Tren Maya señaló que no se trató de un descarrilamiento, sino un "percance de vía". Señaló que, tras el siniestro, se aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes y que todos los pasajeros que viajaban en los trenes involucrados se encuentran en buen estado.

En esta intevención, Lozano puntualizó que el hecho ocurrió porque los convoyes 304 y 307 tuvieron un inconveniente en la vía ferroviaria. Explicó que la causa del percance fue una anomalía en el sistema, aparentemente activada por error, lo que provocó que uno de los vagones se viera afectado. Sin embargo, recalcó que no se trató de un descarrilamiento, sino de una situación técnica que será revisada a profundidad.

Para esclarecer lo ocurrido, se conformó una comisión dictaminadora que realizará la investigación. El objetivo es determinar con precisión qué originó la anomalía en la vía y garantizar que no vuelva a repetirse, apuntó Lozano Águila, quien dijo que este tipo de incidentes son poco comunes.

Todas las pasajeros y pasajeros de los trenes 304 y 307 involucrados en este percance se encuentran bien. La seguridad de cada persona que viaja con nosotros es y seguirá siendo nuestra prioridad absoluta", declaró el director de Tren Maya este miércoles.

Lozano Águila recalcó que la seguridad de los pasajeros seguirá siendo la prioridad absoluta del Tren Maya y que cada protocolo de protección continuará fortaleciéndose. Subrayó que, a pesar del incidente, el proyecto ferroviario mantiene su compromiso de ofrecer un transporte moderno, confiable y seguro en la región sureste de México.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera