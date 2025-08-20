Top 3 México: Despedida en la SCJN, Sheinbaum rechaza acuerdo con la DEA y nueva ley sobre mascotas en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si quieres mantenerte informado sobre lo que marca la agenda nacional, el Top 3 México de TRIBUNA es tu espacio ideal. Aquí te compartimos las noticias más destacadas del día en la vida política, social y legal de México. Este miércoles 20 de agosto

Se despiden los ministros de la SCJN

Con aplausos y mensajes de reconocimiento, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participaron en su última sesión extraordinaria antes de dejar sus cargos. A partir del próximo 1 de septiembre, entrarán en funciones los nuevos ministros electos por voto popular, un hecho sin precedentes en la historia del Poder Judicial del país.

Proyecto Portero: Sheinbaum niega colaboración con la DEA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó categóricamente que exista un acuerdo con la DEA para entrenar a autoridades mexicanas contra el crimen organizado. Aclaró que cualquier cooperación internacional con Estados Unidos deberá respetar la soberanía nacional, descartando así el supuesto “Proyecto Portero”.

Nueva ley en la CDMX: '¿Con quién se queda el perro?'

La Ciudad de México hizo historia al convertirse en la primera entidad del país en modificar su Código Civil para que jueces incluyan en procesos de divorcio o separación la manutención, cuidados y bienestar de las mascotas. Con esta reforma, los animales de compañía obtienen mayor protección legal dentro de los hogares.

