Chocolate Bienestar en revisión: Profeco verificará si cumple con los estándares de calidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Chocolate Bienestar, uno de los productos más representativos de Alimentación para el Bienestar, será sometido a estudios técnico- científicos como parte del Laboratorio Nacional del Consumidor de la Procuraduría Federal del consumidor (Profeco).

La medida forma parte de un convenio firmado entre Profeco y éste organismo público, con el fin de garantizar a los consumidores mexicanos que los alimentos comercializados en las Tiendas Bienestar cumplen con los estándares de calidad más altos, al igual que los productos de marcas privadas que ya son analizados de manera periódica.

Chocolate Bienestar

El acuerdo fue oficializado en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Durante el evento, Iván Escalante Ruíz, procurador federal del consumidor, destacó que este convenio busca reforzar la transparencia y la confiabilidad de los estudios de calidad.

"Con este instrumento, Alimentación para el Bienestar podrá solicitar los servicios del Laboratorio para que realice investigaciones, estudios y análisis técnico-científicos de muestras de sus productos. Con ello, daremos mayor certeza y confianza a las personas consumidoras", señaló Escalante Ruiz.

Profeco y Alimentación para el Bienestar

Por su parte, María Luisa Albores González, titular de Alimentación Para el Bienestar, resaltó que esta colaboración asegura que los productos cumplen lo que prometen, y al mismo tiempo, beneficia a pequeños productores mediante esquemas de comercio justo. La alianza también refuerza programas como Quién es Quién en los Precios, que monitorea los costos en el mercado y ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas.

¿Qué contiene el Chocolate Bienestar?

El Chocolate Bienestar se produce con cacao de Tabasco y del Norte de Chiapas además de azúcar de caña, sin conservadores ni endulzantes artificiales. Está disponible en barra, polvo y de mesa, con diferentes porcentajes de cacao según la presentación:

Barra: 50% cacao, 10% manteca de cacao y 35% azúcar de caña. Precio: 14 pesos.

50% cacao, 10% manteca de cacao y 35% azúcar de caña. Precio: 14 pesos. Polvo: 30% cacao, azúcar de caña y vitaminas. Precio: 38 pesos.

30% cacao, azúcar de caña y vitaminas. Precio: 38 pesos. Chocolate de mesa: 35% cacao, canela y azúcar de caña. Precio: 96 pesos. Sometido a estudios técnico-científicos

Este producto forma parte de una estrategia para asegurar un mercado a pequeños productores de cacao, quienes venden su cosecha para ser procesada y distribuida en las más de 26 mil Tiendas Bienestar que se prevé operen en 2025, especialmente en zonas rurales y alejadas del país.

Otros alimentos en revisión:

El convenio también contempla el análisis de café, frijol y miel, garantizando que estos alimentos cumplan con los estándares de calidad. Cabe resaltar que esta revisión no surge de denuncias o reportes de irregularidades, sino como parte de un esfuerzo por fortalecer la seguridad alimentaria y la confianza de los consumidores.

Actualmente, para la producción de alimentos distribuidos en las Tiendas Bienestar, se han acopiado más de 355 mil toneladas de maíz, frijol, café, cacao y miel, con una inversión de 101 mil 179 millones de pesos, beneficiando a más de 36 mil productores, incluidos participantes del programa Sembrando Vida.

Otros alimentos en revisión

Con esta alianza entre Profeco y Alimentación para el Bienestar, se busca garantizar que los mexicanos tengan acceso a productos nutritivos, de calidad y a precios justos, al mismo tiempo que se impulsa a los productores nacionales y se fomenta la cultura del consumo responsable.

Fuente: Tribuna del Yaqui