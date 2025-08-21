Clima en México HOY 21 de agosto: ¡Alerta! Conagua prevé LLUVIAS intensas en gran parte del país

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El clima en México para este jueves 21 de agosto de 2025 estará marcado por contrastes significativos, con condiciones extremas de calor en diversas regiones y lluvias intensas en gran parte del país. Para que tomes precauciones y nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico meteorológico completo. ¡Toma nota! Pues las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Pronóstico de lluvias en México para este jueves

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves 21 de agosto se esperan lluvias de distintas intensidades que podrían derivar en efectos relevantes para la población. En Chiapas, particularmente en el centro y sur, se prevén precipitaciones puntuales intensas, con acumulaciones que podrían superar los 150 milímetros (mm).

Estados como Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y San Luis Potosí registrarán lluvias muy fuertes, mientras que entidades como Chihuahua, Durango, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Ciudad de México (CDMX) tendrán intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Por otra parte, la combinación de humedad y actividad atmosférica también generará precipitaciones en la península de Yucatán, donde Tabasco y Campeche registrarán lluvias fuertes, mientras que Yucatán y Quintana Roo tendrán chubascos dispersos. Aunque de menor intensidad, Baja California Sur, Hidalgo y Querétaro también presentarán lluvias aisladas. Estos fenómenos podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, crecida de ríos y afectaciones en caminos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones adicionales.

Advierten altas temperaturas

Por la tarde, el panorama climático mostrará condiciones extremas de temperatura en el noroeste y norte del país. En Baja California y Sonora se mantendrán los registros más elevados, con valores que podrían superar los 45°C en zonas del noreste y noroeste de dichas entidades. De igual manera, se prevén máximas de 40 a 45°C en regiones de Baja California Sur y en el norte de Sinaloa.

El ambiente caluroso se extenderá a estados del norte, centro y sureste, con temperaturas de entre 35 y 40°C en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Incluso, en Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Tabasco se esperan temperaturas de 30 a 35°C, lo que mantiene activa la onda de calor en varias regiones del territorio nacional.

Durante la noche, la situación se tornará distinta en zonas serranas, particularmente en estados del centro y norte como Chihuahua, Durango, Estado de México (Edomex), Tlaxcala y Puebla, donde se anticipan temperaturas mínimas que podrían descender a valores de entre 0 y 5°C.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas también estarán acompañados de actividad eléctrica y, en algunos casos, con caída de granizo, lo que aumenta la posibilidad de afectaciones urbanas y rurales. Las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, además de limitar la visibilidad en zonas carreteras.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones tanto por las altas temperaturas como por los efectos de las precipitaciones.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)