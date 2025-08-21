¿Necesitas un préstamo? ¡Ten cuidado! Estas son las apps más peligrosas para pedirlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En México, así como en otros países, han existido múltiples denuncias y quejas sobre aplicaciones móviles de préstamos que, bajo la promesa de otorgar créditos fáciles y rápidos, se convierten en herramientas de extorsión, hostigamiento y estafa para las personas que acceden a ellas. Según datos brindados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, existen al menos 680 apps fraudulentas, de las cuales 242 ya han sido denunciadas frontalmente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Diversos reportes han demostrado que este tipo de aplicaciones, conocidas como 'montadeudas', piden permisos excesivos en los teléfonos de los usuarios para tener acceso a contactos, fotografías y datos privados. Una vez obteniendo esta valiosa información, los operadores los usan para presionar a las víctimas con amenazas, acoso constante e incluso difusión de datos personales. De acuerdo a expertos en ciberseguridad, estas plataformas digitales recurren a troyanos bancarios, como los denominados 'spyloan', con la intención de robar contraseñas y cuentas personales.

Este tipo de amenazas es conocida por los especialistas como aplicaciones de préstamos predatorios o préstamos gota a gota. A través de técnicas de persuasión, este tipo de aplicaciones buscan convencer al usuario, quien ante alguna emergencia o deuda económico, es propenso a caer en ofertas engañosas, marketing atractivo o cuentas regresivas, mecanismos que son utilizados para presionar a aquellos que necesitan de un préstamo rápido y sin tanta burocracia.

Aplicaciones fraudulentas que operan en México y Latinoamérica

Una investigación de El Informador expuso a aplicaciones como Préstamo Seguro-Rápido, seguro, Préstamo Rápido-Crédito Fácil, Dinero Huayna - Préstamo Rápido, IPréstamos: Crédito Rápido y ConseguirSol- Dinero Rápido, todas ellas operando en distintas regiones de América Latina. McAfee y especialistas cibernéticos recomiendan tener precaución con los permisos, verificar la legitimidad de la aplicación, usar medidas de seguridad y reportar actividades sospechosas.

Entre las aplicaciones más denunciadas en México se encuentran José Cash, Cashbox, Cohete Crédito, Préstamo Efectivo, Enviar Dinero, Viva Crédito, entre otras tantas. Fuentes especializadas indican que ninguna de ellas está registrada en los sistemas oficiales de la Condusef o la Profeco, confirmando así un comportamiento irregular. Las plataformas mencionadas concretan el 40 por ciento de las quejas en torno a cobros abusivos, intereses ocultos y amenazas a familiares.

Recomendaciones de las autoridades

A pesar de los intentos por parte de las autoridades competentes, las aplicaciones siguen apareciendo con nombres diferentes en Google Play y en otras páginas de descargas, por lo que ha resultado muy complicado su erradicación, incluso Rest of World denunció que estos sistemas son controlados por grupos del crimen organizado. Autoridades financieras recomiendan confirmar que estas apps cumpla con su registro en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) y evitar dar acceso a información personal que no tenga relación con la operación.

Fuente: Tribuna del Yaqui