Sheinbaum confirma DOS Informes de Gobierno: Palacio Nacional y Zócalo serán las sedes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien se acerca a cumplir su primer año en el poder, confirmó que ofrecerá dos informes de gobierno en los próximos meses. El primero se realizará el 1 de septiembre en Palacio Nacional, en cumplimiento de lo que establece la Constitución. Ese mismo día, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de entregar el documento oficial al Congreso de la Unión.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de Palacio Nacional de este jueves 21 de agosto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano precisó que este Primer Informe tendrá un carácter formal e institucional, en el que se detallarán los avances de su administración en diversas áreas de gobierno. El evento se desarrollará sin cambios en el formato tradicional, y con la presencia de funcionarios federales, legisladores e invitados especiales.

Sheinbaum anuncia segundo Informe en el Zócalo

De manera adicional, la presidenta anunció que ofrecerá un segundo informe, esta vez de carácter público y masivo, en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México (CDMX). Este encuentro tendrá lugar cuando cumpla su primer año al frente del Ejecutivo federal, el 1 de octubre de 2025, y contará con la participación abierta de la ciudadanía. La mandataria adelantó que la convocatoria será amplia, con el propósito de que todas las personas interesadas puedan asistir.

A la fecha de publicación de esta nota, la miembro fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no ha compartido más detalles sobre cómo será el evento. Sin embargo, si sigue la tradición del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es posible que ese día, luego de la presentación del Informe, haya un concierto en la explanada del Zócalo.

El 1 de septiembre es informe en Palacio, el informe público en el Zócalo me voy a esperar al año, al acto público vamos a invitar a todos los que quieran venir", informó Sheinbaum Pardo este jueves.

¿Sheinbaum hará cambios en su Gabinete? Esto dijo

En cuanto a su equipo de trabajo, Claudia Sheinbaum descartó cambios en el gabinete federal en el corto plazo. La presidenta reconoció el esfuerzo de cada uno de los integrantes de su administración y aseguró que los resultados obtenidos hasta el momento son fruto de un trabajo coordinado y constante: "No tengo pensado ningún cambio, todos trabajan muy bien".

Fuente: Tribuna