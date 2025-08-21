Sheinbaum defiende designación de Genaro Valencia como embajador en Italia: "Es un experto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 21 de agosto de 2025, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a la polémica que ha generado la ratificación de Genaro Lozano Valencia como embajador de México en Italia. La mandataria defendió este nombramiento y señaló que el también activista es un "experto".

Como te informamos en TRIBUNA, el día de ayer, miércoles 20 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión ratificó al periodista Genaro Lozano como embajador en Italia, luego del nombramiento expedido por la presidenta de la República, la noche del martes. En este contexto, Sheinbaum Pardo calificó a Lozano como un experto en relaciones internacionales.

Asimismo, destacó la labor del futuro embajador en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+ y el respaldo que brindó al movimiento de la Cuarta Transformación. Sheinbaum subrayó que el comunicador representa una “buena opción” para encabezar la representación diplomática de México en Italia, señalando que su formación y trayectoria en el ámbito internacional lo acreditan para asumir este encargo.

Es un experto en relaciones internacionales. Él, aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT y ha sido una activista en ese sentido, él nos apoyó al final en mucho y de muchas maneras", declaró la presidenta.

El aval legislativo a su nombramiento se dio con los votos a favor de Morena, sus partidos aliados y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, la designación generó cuestionamientos por parte de legisladores del PRI y del PAN, quienes expresaron su desacuerdo con la decisión. Entre las críticas más visibles estuvo la de la diputada Margarita Zavala, quien calificó como "un error" la elección de Lozano, al considerar que no cuenta con una carrera dentro del Servicio Exterior Mexicano y que, como analista político, mostró cercanía con la administración federal.

Zavala también recordó un artículo escrito por Lozano en el que cuestionó a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y advirtió que esa postura podría afectar la relación diplomática.

Frente a estas críticas, Genaro Lozano defendió públicamente su designación y explicó por qué considera tener la preparación necesaria para desempeñar el cargo. Recordó que es licenciado en Relaciones Internacionales y que desde hace años ha trabajado de cerca con temas vinculados al Servicio Exterior Mexicano. Detalló que colaboró en procesos de capacitación a jóvenes en el Instituto Matías Romero y que mantuvo una estrecha relación profesional con la excanciller Rosario Green, lo que le permitió conocer de cerca la dinámica de la diplomacia mexicana.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'