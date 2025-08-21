Tras 5 años de investigación, el INE exonera a Pío López Obrador por falta de pruebas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador fuera exhibido recibiendo fajos de dinero en sobres amarillos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha exonerado a Pío López Obrador del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización por los polémicos videos difundidos que también incluyen al exfuncionario David León.

En el año 2020, el medio Latinus hizo públicos videos en donde se ve a López recibiendo el dinero en efectivo de los sobres amarillos de la mano del exfuncionario, mientras se encontraba ejerciendo dentro del equipo de AMLO como asesor del gobierno de Chiapas, aunque, según se ha dicho, estaría pasando alrededor del año 2015. Según el proyecto del INE, no se acreditó que la recepción de dinero hubiera beneficiado a Morena.

Aseguraron que no fueron suficientes para acreditar que existiera un financiamiento fuera del sistema oficial mediante las aportaciones de dinero. “No se cuenta con circunstancias ni elementos que conjuntamente hagan factible la comisión de las conductas que la parte denunciante estima son infractoras de la normatividad electoral en materia de fiscalización”, establece el proyecto.

Por lo que la Unidad de Fiscalización del órgano electoral no encontró pruebas de que existió un desvío de recursos hacia el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como algún vínculo con empresas fantasma o flujos financieros ilícitos vinculados a David León Romero, que ocupaba el puesto de director general de Protección Civil de AMLO. El INE dejó claro que, tras la investigación de cinco años, no pudo ser comprobado.

Finalmente, señalaron que, aun con los medios probatorios obtenidos, no hay un vínculo que permita acreditar una relación directa entre los supuestos beneficios a Morena en el periodo entre 2015 y 2018 y el financiamiento paralelo que se intentaba comprobar. "Por tal motivo, esta autoridad determina que, al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo, no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas”, terminaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui