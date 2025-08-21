¿Viajas en Metro CDMX HOY jueves 21 de agosto? ¡Precaución! Advierten marcha LENTA

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 21 de agosto de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) opera con variaciones debido a las lluvias registradas en las primeras horas del día. Tras el paso de las precipitaciones y la activación de los protocolos de seguridad correspondientes, la red de transporte urbano presenta tiempos de espera que rondan entre cinco y seis minutos en la mayoría de sus líneas. Aquí todos los detalles.

De acuerdo con el último reporte oficial del STC Metro, emitido a las 08:00 horas locales, la afluencia de pasajeros se mantiene en niveles moderados y el servicio está disponible en toda la red. Sin embargo, las condiciones del clima obligaron a reducir la velocidad en algunas rutas para garantizar un trayecto seguro a los usuarios, lo que genera intervalos más amplios en el arribo de trenes.

Activan marcha de seguridad en Metro CDMX. Foto: Twitter

Metro CDMX: ¿Qué líneas operan con marcha de seguridad HOY?

Las líneas que operan con marcha segura este jueves son la 2, 3, 8, 9, A y 12. En estos casos, los trenes circulan con mayor precaución, lo que provoca ligeros retrasos. En particular, la Línea 8 y la Línea 12 presentan afectaciones visibles por lluvia, de acuerdo con el aviso del propio STC. El tiempo estimado de espera en estas rutas es de seis minutos, aunque puede extenderse de manera variable dependiendo de las condiciones climáticas y la saturación de pasajeros.

En el resto de la red, los tiempos de llegada se mantienen estables. La Línea 1 reporta un intervalo de cinco minutos, al igual que las líneas 4, 5 y 6. Mientras tanto, las líneas 2, 3, 7, 8, 9, A, B y 12 se ubican en un promedio de seis minutos.

El organismo detalló que estas medidas son necesarias para prevenir incidentes relacionados con las lluvias, pues la presencia de agua en zonas de maniobra y andenes puede representar un riesgo para la operación. Por ello, la marcha segura implica una reducción en la velocidad de los trenes y mayores intervalos entre cada unidad, priorizando la seguridad de los pasajeros sobre la rapidez del traslado.

Cabe destacar que, aunque la diferencia en los tiempos de espera con respecto a un día regular es mínima (aproximadamente un minuto más), el flujo de usuarios en horas pico puede incrementar las filas en andenes. Por lo tanto, se recomienda a las personas que utilizan las líneas afectadas salir con anticipación y considerar que el trayecto podría extenderse algunos minutos más de lo habitual.

