Vidulfo Rosales renuncia como abogado de los 43 de Ayotzinapa; se sumaría a Hugo Aguilar

Ciudad de México.- Después de 11 años del crimen de Estado, Vidulfo Rosales ha renunciado como el abogado defensor de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala en el año 2014. Según especulaciones, se estaría integrando al equipo de Hugo Aguilar Morales el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque no ha sido confirmado.

A través de una carta enviada a organizaciones sociales que tituló 'En otras trincheras de lucha', expresó que continuará con sus esfuerzos en otros puntos: "Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto... desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad". Además de informar que dejó de colaborar con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del cual fue parte por 24 años.

Con profundo pesar les informo que dejo de colaborar en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan", informó.

Afirmo que seguiría exigiendo por los derechos humanos de pueblos indígenas, así como afromexicanos, para que tengan una vida digna. "Desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda", expresó. Aunque mencionó que, si bien no dejaría de sortear las amenazas, expresó que faltaba mucho para lograr la justicia.

Falta mucho por recorrer, el horizonte aún es gris y no se vislumbran luces de verdad y justicia en lo inmediato", se lee en el comunicado.

El abogado aseguró que es fiel a sus principios y continuará con el proyecto de vida en la etapa que sigue, agradeciendo también por las enseñanzas que le brindaron. "No me queda más que agradecer tantas enseñanzas y decir que desde otra trinchera continuaremos en la lucha por la justicia y por los derechos humanos", finalizó la carta. Aunque la invitación del nuevo presidente de la SCNJ a Rosales para la reestructuración del Poder Judicial tras las elecciones judiciales.

Ha sido causa de críticas, pues después de que comenzaran las especulaciones por una fotografía, donde se observa que se encuentra el abogado y compartida por Aguilar Ortiz el pasado 21 de agosto sobre la cuarta ocasión en que las ministras y ministros electos se reunieron, generó críticas por su papel como el exdefensor litigante en uno de los crímenes más importantes de los últimos años.

Lo que para muchos deja en evidencia que el salto a una posición dentro de la Suprema Corte difiere de sus motivos por los cuales alegó su renuncia, entre los cuales estaban la falta de recursos y respaldo político para seguir un caso complicado como el de los 43 de Ayotzinapa. Por lo anterior y por la incertidumbre sobre la defensa de los padres de los estudiantes desaparecidos, se le critica por la presunta desviación de sus intereses a solo llegar a la verdad y la justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui