Adidas enfrentará reclamos por plagio y dará disculpas a artesanos de Yalálag, Oaxaca

Ciudad de México.- La firma deportiva Adidas se disculpará públicamente con los artesanos de Yalálag Oaxaca, luego de que la comunidad zapoteca denunciara la apropiación indebida de sus bordados tradicionales en una de las colecciones recientes de la marca.

La polémica inició cuando especialistas en moda y representantes culturales señalaron que algunos diseños de Adidas reproducían de manera evidente los motivos textiles de Yalálag, sin reconocimiento ni consentimiento de los creadores originarios. La situación generó indignación en redes sociales y abrió el debate sobre el respeto a la propiedad intelectual y los derechos culturales de los pueblos indígenas.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la compañía emitirá un comunicado oficial de disculpa y buscará establecer un diálogo directo con los artesanos afectados. La intención es abrir un canal de colaboración que permita reconocer la autoría, resarcir daños y evitar futuros casos de plagio cultural. "Es fundamental valorar el trabajo artesanal y garantizar que sea reconocido en su justa dimensión. La cultura zapoteca es patrimonio de México y merece respeto", señaló uno de los portavoces de la comunidad.

Este no es el primer caso que involucra a grandes marcas internacionales. Firmas como Carolina Herrera, Zara y Levi’s han enfrentado críticas similares por la apropiación indebida de diseños indígenas mexicanos. En cada ocasión, los artesanos han reiterado la necesidad de que exista un marco legal más estricto para proteger sus expresiones culturales.

Artesanos exigen registro tras plagio de Adidas

La disculpa de Adidas podría marcar un precedente importante en la relación entre la industria de la moda y los pueblos originarios. Organizaciones culturales esperan que no solo se trate de un acto simbólico, sino de un verdadero compromiso para que los artesanos sean parte de futuras colaboraciones con créditos, pagos justos y visibilidad internacional.

Mientras tanto, en Yalálag la expectativa es alta: Los bordadores y bordadoras esperan que este hecho sirva para visibilizar su trabajo, fomentar el turismo cultural y, sobre todo, proteger el legado textil que ha sido transmitido de generación en generación.

