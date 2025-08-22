Calor extremo y LLUVIAS torrenciales: Así será el clima de HOY viernes 22 de agosto en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 22 de agosto, México amanece bajo un escenario meteorológico complejo, con fenómenos que marcarán tanto la tarde como la noche en distintas regiones del país. La combinación de sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, una onda tropical y diversos canales de baja presión, generará lluvias de intensidad variable, tormentas acompañadas de descargas eléctricas, y temperaturas que superarán los 45°C. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí te compartimos el pronóstico del clima.

Así será el clima en México este viernes 22 de agosto

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este día se prevén lluvias muy fuertes en amplias zonas del noroeste y occidente, con precipitaciones intensas en regiones puntuales de Jalisco, Oaxaca y el sur de Veracruz. Estas condiciones serán ocasionadas por la onda tropical número 24, que avanza lentamente por el occidente mexicano, interactuando con el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente tanto del océano Pacífico como del golfo de México y el mar Caribe.

En la región noroeste, el monzón mexicano mantendrá un ambiente inestable, con lluvias fuertes y muy fuertes en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, acompañadas de tormentas eléctricas que podrían extenderse durante la tarde. En el occidente del país, estados como Nayarit, Colima y Michoacán experimentarán también lluvias significativas, que en el caso de Jalisco alcanzarán intensidad extrema, representando un riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones.

El centro del territorio nacional no quedará exento de esta actividad. Guanajuato, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Morelos, Puebla e Hidalgo registrarán lluvias fuertes en el transcurso del día, algunas acompañadas de granizo. Estas precipitaciones se extenderán hacia la región sur y sureste, abarcando Guerrero, Tabasco y Chiapas, donde se esperan tormentas que podrían alterar la visibilidad en carreteras y elevar el caudal de ríos y arroyos.

En Oaxaca, especialmente en las zonas del este y noreste, se anticipan lluvias intensas, mientras que en Veracruz la mayor actividad se concentrará en el sur, donde los acumulados podrían superar los 100 milímetros en algunas áreas. La península de Yucatán, por su parte, experimentará un día variable, con lluvias fuertes en Campeche y Yucatán, así como chubascos en Quintana Roo, lo que podría alterar actividades turísticas y marítimas durante la tarde y la noche.

Advierten altas temperaturas en México

Mientras las lluvias dominan gran parte del país, el norte enfrentará condiciones extremas por calor. En Baja California y Sonora se mantendrán temperaturas superiores a los 45°C, especialmente en zonas del noreste y noroeste. En Baja California Sur y el norte de Sinaloa se esperan registros entre 40 y 45°, mientras que en entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en gran parte del litoral del Pacífico y la península de Yucatán, los termómetros oscilarán entre los 35 y 40 grados.

Las temperaturas mínimas, en contraste, se reportarán en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Edomex, Tlaxcala y Puebla, donde el termómetro podría descender hasta los 0° en las primeras horas del día. ¡Toma precauciones!

