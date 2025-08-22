¿Hay Contingencia Hoy? Programa Hoy No Circula viernes 22 de agosto de 2025 en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Una semana más llegó a su final! Sin embargo, el programa Hoy No Circula, con sus restricciones vehiculares establecidas, se mantiene activo este viernes 22 de agosto de 2025. Para que no te detengan este día y pues llegar a tus destinos a tiempo, aquí te decimos cuáles son las normas vigentes esta jornada. ¡Pero ojo! Recuerda que hay cambios cuando se implementa la Contingencia Ambiental.

Hoy No Circula de este viernes 22 de agosto de 2025 en CDMX y Edomex

Mediante sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que este viernes 22 de agosto no se han detectado altos niveles de ozono en la Ciudad de México (CDMX) ni en el Estado de México (Edomex), por lo que no hay Contingencia Ambiental ni Doble Hoy No Circula.

Consulta el programa Hoy No Circula de este viernes. Foto: CAMe

Lo anterior significa que este día solo no circulan los coches que cuentan con la terminación de placas 9 y 0, el engomado color azul, y el holograma de verificación 1 y 2, según el programa Hoy No Circula.

¿Cuáles son los carros exentos del programa?

Los automóviles exentos del Hoy No Circula todos los días que se aplica el programa (excepto cuando se activa el Doble Hoy No Circula) son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos. De igual forma, pueden transitar sin complicaciones los coches de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos y los que prestan de servicios de Seguridad Pública o los que son se personal de Salud.

En estos estados se aplica el Hoy No Circula

Cabe señalar que las restricciones funcionan de lunes a sábado en toda la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el Centro del país y está integrada por todas las alcaldías de la CDMX, 18 municipios del Edomex, y las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En el caso del Edomex, las restricciones de circulación se aplican sólo en 18 municipios.

Aquí la lista, para que lo tomes en cuenta y oficiales de Tránsito no te detengan y te multen:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Recuerda que el programa permanece activo desde las 05:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, hasta las 22:00 de la noche. Si no respetas las restricciones de circulación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) o policías de Tránsito de tu localidad podrán detenerte y aplicarte una multa, la cual podría dañar tu economía. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)