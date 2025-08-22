Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2856 de la Lotería Nacional de este viernes 22 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy viernes 22 de agosto de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se realizó el Sorteo Superior No. 2856, que celebra el natalicio de Emiliano Zapata, una de las figuras más emblemáticas de la Revolución Mexicana. Recuerda que el Sorteo Superior se celebra todos los viernes; aquí te compartimos los detalles.

En el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12,896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos.

¿Qué conmemora este cachito del Sorteo Superior número 2856?

Este boleto del Sorteo Superior número 2856 conmemora el natalicio de Emiliano Zapata, líder campesino, símbolo de justicia social y defensor incansable de la tierra para quienes la trabajan. Su lucha, centrada en el lema 'Tierra y libertad', no solo marcó un momento clave en la historia de México, sino que sembró las bases de las reivindicaciones agrarias y de los derechos sociales que aún hoy resuenan en la conciencia nacional.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Premio Mayor: 17 millones de pesos

54449

Segundo premio: 1,440,000 pesos

22769

Tercer premio: 275,000 pesos

27517

Cuarto premio: 275,000 pesos

18433

Quinto premio: 275,000 pesos

09572

Sexto premio: 275,000 pesos

16761

Séptimo premio: 144,000 pesos

29462

Octavo premio: 144,000 pesos

20769

Noveno premio: 144,000 pesos

05327

Décimo premio: 144,000 pesos

53507

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

43643

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

44547

Decimotercer premio: 90,000 pesos

42965

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

14955

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

33206

Decimosexto premio: 90,000 pesos

54136

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

53165

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

41661

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

22012

Vigésimo premio: 90,000 pesos

11007

¿Cómo participar en el Sorteo Superior?

Para participar, puedes adquirir un cachito a un costo de 40 pesos, una serie (20 cachitos) con un costo de 800 pesos o dos series (40 cachitos) con un costo de 1,600 pesos.

