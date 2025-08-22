Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2856 de la Lotería Nacional de este viernes 22 de agosto

Ciudad de México.- Hoy viernes 22 de agosto de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se realizó el Sorteo Superior No. 2856, que celebra el natalicio de Emiliano Zapata, una de las figuras más emblemáticas de la Revolución Mexicana. Recuerda que el Sorteo Superior se celebra todos los viernes; aquí te compartimos los detalles.
En el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12,896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos.
¿Qué conmemora este cachito del Sorteo Superior número 2856?
Este boleto del Sorteo Superior número 2856 conmemora el natalicio de Emiliano Zapata, líder campesino, símbolo de justicia social y defensor incansable de la tierra para quienes la trabajan. Su lucha, centrada en el lema 'Tierra y libertad', no solo marcó un momento clave en la historia de México, sino que sembró las bases de las reivindicaciones agrarias y de los derechos sociales que aún hoy resuenan en la conciencia nacional.
LISTA COMPLETA DE GANADORES
Premio Mayor: 17 millones de pesos
54449
Segundo premio: 1,440,000 pesos
22769
Tercer premio: 275,000 pesos
27517
Cuarto premio: 275,000 pesos
18433
Quinto premio: 275,000 pesos
09572
Sexto premio: 275,000 pesos
16761
Séptimo premio: 144,000 pesos
29462
Octavo premio: 144,000 pesos
20769
Noveno premio: 144,000 pesos
05327
Décimo premio: 144,000 pesos
53507
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
43643
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
44547
Decimotercer premio: 90,000 pesos
42965
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
14955
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
33206
Decimosexto premio: 90,000 pesos
54136
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
53165
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
41661
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
22012
Vigésimo premio: 90,000 pesos
11007
¿Cómo participar en el Sorteo Superior?
Para participar, puedes adquirir un cachito a un costo de 40 pesos, una serie (20 cachitos) con un costo de 800 pesos o dos series (40 cachitos) con un costo de 1,600 pesos.
