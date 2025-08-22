México se prepara: Este es el día en que llegará el primer frente frío 2025-2026

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El primer frente frío de la temporada podría llegar a México a finales de verano o principios de otoño, de acuerdo con especialistas en meteorología. Pasado el verano, incluso en pleno otoño, comienza a formarse la masa de aire frío que provocan los descensos de temperatura, un fenómeno que marca el inicio de la temporada de frentes fríos en México.

Entre agosto y octubre el país hace la transición del verano al otoño, y posteriormente, en diciembre inicia oficialmente el invierno. Sin embargo, mucho antes de los días más fríos, los expertos comienzan a monitorear los sistemas frontales, con el objetivo de registrar cuántos impactan al territorio nacional cada año.

Primer frente frío de la temporada

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente frío es el límite entre dos masas de aire con temperaturas distintas y/o diferentes niveles de vapor de agua. "El frente frío separa una masa de aire frío y seco de una masa de aire cálido. La masa de aire frío, al ser más densa, empuja por debajo a la masa de aire caliente, obligando a este aire cálido a elevarse", detalla el SMN.

Este fenómeno puede provocar nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas si la atmósfera cuenta con suficiente humedad. Además, los frentes fríos suelen ir acompañados de zonas de baja presión; cuando esto ocurre, los vientos cambian de dirección y la temperatura del aire desciende de forma significativa.

¿Cuándo inicia la temporada de frentes fríos 2025 en México?

La temporada de frentes fríos en México 2025-2026 comenzará oficialmente en septiembre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026. Durante este periodo, el SMN dará seguimiento diario a la formación y desplazamiento de los sistemas frontales que afecten al país. En TRIBUNA te mantendremos informado sobre la fecha exacta de la llegada del primer frente frío y las entidades donde se sentirán las primeras bajas temperaturas.

Recomendaciones para cuidarte en la temporada de frentes fríos

Antes de la llegada del invierno y con los primeros descensos de temperatura, las autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias y complicaciones de salud:

Cúbrete con varias prendas de ropa.

Evita usar doble calcetín, mejor opta por calcetas de lana.

Protege rostro, cabeza, manos y orejas.

Toma líquidos calientes para conservar tu temperatura corporal.

Consume frutas y verduras ricas en vitamina C.

Hidrátate con suficiente agua, preferiblemente natural y al tiempo.

Al salir de un lugar caliente cúbrete la boca y nariz.

Además, no olvides brindar protección a las mascotas, pues también son sensibles al frío. Con el inicio de la temporada de frentes fríos 2025-2026 en México, es momento de prepararse para los cambios de clima, reforzar la salud y anticipar medidas de prevención en el hogar.

Fuente: Tribuna del Yaqui