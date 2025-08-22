Sheinbaum aclara: CURP biométrica no será obligatoria en México; es opcional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 22 de agosto de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que la polémica CURP biométrica no será un requisito obligatorio en instituciones ni organismos del país. Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo', la jefa del Ejecutivo Federal subrayó que este trámite es opcional y que, por ley, ningún servicio puede condicionarse a la entrega de este documento.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que la Clave Única de Registro de Población (CURP) en su formato biométrico fue diseñada para fortalecer la autenticidad de la identidad y modernizar la administración pública. Sin embargo, puntualizó que su uso quedará a criterio de cada ciudadano.

En la Ley no es obligatoria, es opcional; la gente decide si da sus datos o no, como en cualquier caso, cada quien decide si da sus datos personales o no. Ninguna institución puede pedir la CURP biométrica porque así está establecido", informó la presidenta de México.

La presidenta agregó que el Gobierno de México ha destinado recursos a la recopilación de información para facilitar este trámite, pero recalcó que la participación será completamente voluntaria. El objetivo es que un amplio sector de la población se sume, aunque sin imposiciones: "Ninguna institución puede pedir la CURP biométrica porque así está establecido".

Sheinbaum promete protección a datos personales

El anuncio responde a dudas y debates generados en torno al nuevo mecanismo de identificación. Sin embargo, la presidenta reiteró que ninguna dependencia ni organismo puede condicionar un trámite o servicio al uso de la CURP biométrica. Con ello, se garantiza el derecho de los ciudadanos a proteger sus datos personales y a decidir de manera libre sobre el manejo de su información.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una versión actualizada de la CURP, solo que ahora incorpora datos biométricos. Su finalidad, según las autoridades, es reducir fraudes, eliminar duplicidades y mejorar la seguridad en la validación de identidades. Su implementación pretende agilizar procesos administrativos y fortalecer la certeza jurídica en trámites públicos y privados.

Este nuevo documento conserva los elementos tradicionales de la CURP, como nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento, pero añade información adicional, entre ellos:

Huellas dactilares de ambas manos

Escaneo del iris

Fotografía digital del rostro

Firma electrónica avanzada

Código QR para validación

El trámite es gratuito. Sin embargo, es importante señalar que la versión tradicional de la CURP sigue siendo plenamente válida para cualquier gestión en México.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'