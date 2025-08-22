Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 22 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 22 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 7:30 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se espera que se concentren miembros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sección 7, en la Torre de Petróleos Mexicanos (Puerta 22), colonia Verónica Anzúres. Exigen el cese de la violación a sus derechos laborales y de la discriminación, así como el respeto al trabajo de todos los profesionistas de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

Por su parte, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se reunirán Académicos Organizados del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Odontología. El motivo, un mitin en apoyo a una catedrática de la Facultad de Odontología, quien no ha podido jubilarse dignamente; por ello, exigen al director de la Facultad la asignación de las horas necesarias para su retiro, respetando el contrato colectivo y el estudio académico.

Tráfico en CDMX hoy 22 de agosto

Asimismo, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, quedarán de verse integrantes del Colectivo La Comuna 4:20 en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y en el Jardín Louis Pasteur; espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Finalmente, alrededor de las 18:30 horas, en la alcaldía Benito Juárez, se concentrará el grupo de aficionados Los del DF, del club Toluca, en la estación Mixcoac de la Línea 7 del Metro. Abordarán el transporte para trasladarse al hotel donde se hospedará el equipo de fútbol Diablos Rojos del Toluca, previo al próximo partido contra el equipo Cruz Azul. Se espera un aforo aproximado de 80 personas.

Fuente: Tribuna