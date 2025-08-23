Seis personas enfrentan proceso penal por asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este pasado viernes 22 de agosto, seis de las 13 personas detenidas por el asesinato de la jefa de gobierno Clara Brugada, Ximena Josefina Guzmán Cuevas, secretaria particular, y el coordinador de asesores José Muñoz Vega, fueron vinculadas a proceso. Como informamos en TRIBUNA, durante la madrugada del miércoles se realizó la captura de los sospechosos.

En el Reclusorio Norte se llevó a cabo una audiencia en la que el juez ordenó el inicio del proceso penal contra David, Joshua, Abraham y Sandra, a quienes se les vinculó a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. De igual forma, se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Se presume que durante el cateo al domicilio de los mencionados se encontraron diversos tipos de droga, aunque lo más grave es que se cree que podrían estar relacionados con las muertes de los funcionarios. En cuanto a otros dos involucrados, Francisco y Norma, su audiencia se realizó en el Reclusorio Oriente, donde fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico, y por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Es importante señalar que este último caso pasará al fuero federal para que un juez especializado se haga cargo.

Fueron 13 los detenidos

De acuerdo con información de Infobae, se efectuó una audiencia individual para Arturo 'N', a quien se le adjudican delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio, posesión indebida de tarjetas de circulación y narcotráfico. Sin embargo, su defensa solicitó una ampliación del término constitucional, por lo que será hasta el próximo miércoles 27 de agosto cuando se defina si se le vincula a proceso o no.

Asimismo, ayer se informó que Nery 'N' fue imputada por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, por lo que se le impuso la medida de prisión preventiva. Al igual que en el caso anterior, se confirmará su situación hasta el próximo lunes 25 de agosto, debido a que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. En caso de que surja más información, se lo haremos saber a través de TRIBUNA.

