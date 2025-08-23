Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 23 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 23 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas Residentes de la Ciudad de México, desde el Hemiciclo a Juárez hasta el Zócalo Capitalino. Llevarán a cabo un evento denominado Caminata de Mujeres Indígenas por una ciudad pluricultural. Además, no hay que olvidar que en esta ocasión se espera un aforo de aproximadamente 100 personas.

Asimismo, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Álvaro Obregón, se reunirán miembros de la organización política Somos México en el Parque de la Juventud, calle 10, Col. Tolteca. Se llevará a cabo una jornada de afiliación ciudadana, con el objetivo de obtener el registro como una nueva fuerza política que impulse el crecimiento y desarrollo de México. Ante todo, se prevé un aforo de 120 personas.

Tráfico en CDMX hoy 23 de agosto

Alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el colectivo La Comuna 4:20 se concentrará en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (Rinconada 4:20), Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico; así como también en el Jardín Louis Pasteur (Senadito 4:20), Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, Col. Tabacalera. Exigen espacios de consumo regulados para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Finalmente, a las 13:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el Frente Internacional Obradorista se verá en el Zócalo Capitalino. Se llevará a cabo la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la finalidad de tratar sobre la conformación de un nuevo partido político de izquierda que dé fin a los grupos sectarios dentro del movimiento morenista en México. No se descarta que acudan al evento otras organizaciones obradoristas o simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional

Fuente: Tribuna