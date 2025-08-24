Lista completa de GANADORES del Sorteo Zodiaco ESPECIAL No. 1716 de este domingo 24 de agosto

Comparta este artículo

Hoy es domingo 24 de agosto de 2025 de Sorteo Zodiaco Especial en la Lotería Nacional. Hoy se celebró el Sorteo Zodiaco Especial número 1716, que festeja al Mariachi Vargas de Tecalitlán, considerado 'El Mejor Mariachi del Mundo'.

Recuerda que el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional se celebra un domingo al mes y participan 120 mil números que son numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. El concurso se lleva a cabo en 1 serie y da como premios un total de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo. Un cachito del Sorteo Zodiaco Especial tiene un costo de 35 pesos y el costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Zodiaco Especial es de 700 pesos.

¿Qué celebra el Sorteo Zodiaco Especial?

Celebra al Mariachi Vargas de Tecalitlán, que fue fundado en 1897 en Tecalitlán, Jalisco. "A lo largo de más de 125 años de trayectoria ininterrumpida, esta institución musical ha sabido adaptarse a las transformaciones sociales y culturales, manteniendo viva la esencia del mariachi y elevándolo a los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional", señaló la Lotería Nacional en su comunicación oficial.

¿Quién ganó?

Premio Mayor 11 millones de pesos:

LEO 6085

Segundo premio 1,500,000 pesos:

CÁNCER 3603

Tercer premio 1,500,000 pesos:

TAURO 0715

Cuarto premio 400,000 pesos:

ARIES 6062

Quinto premio 400,000 pesos:

CÁNCER 9045

Sexto premio 200,000 pesos:

PISCIS 3353

Séptimo premio 200,000 pesos:

ESCORPION 5619

Octavo premio 140,000 pesos:

VIRGO 9482

Noveno premio 140,000 pesos:

TAURO 4592

Décimo premio 120,000 pesos:

GÉMINIS 8871

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

ACUARIO 8803

Decimosegundo premio 100,000 pesos:

CAPRICORNIO 9920

Decimotercer premio 100,000 pesos:

SAGITARIO 2316

Decimocuarto premio 100,000 pesos:

ACUARIO 9096

Decimoquinto premio 80,000 pesos:

TAURO 6341

Decimosexto premio 80,000 pesos:

ESCORPIO 5372

Decimoséptimo premio 80,000 pesos:

ACUARIO 2450

Decimoctavo premio 60,000 pesos:

PISCIS 2293

Decimonoveno premio 60,000 pesos:

PISCIS 8165

Vigésimo premio 60,000 pesos:

ARIES 0189

Vigésimo primero premio 60,000 pesos:

LIBRA 8795

