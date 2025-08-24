Lluvias intensas y altas temperaturas marcarán el clima de México hoy domingo 24 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El panorama meteorológico de este domingo 24 de agosto de 2025 plantea un escenario contrastante en gran parte del país. Mientras algunas regiones enfrentarán intensas lluvias, en otras se mantendrá un ambiente caluroso extremo, con temperaturas que superarán los 45°. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo la presencia de canales de baja presión, la interacción de vaguadas en altura y el paso de ondas tropicales impulsarán fuertes lluvias en diversos estados del norte, occidente, centro y sur del país. Paralelamente, el monzón mexicano y la cercanía de sistemas con potencial ciclónico reforzarán la inestabilidad atmosférica, provocando tormentas y chubascos que estarán acompañados de descargas eléctricas y caída de granizo.

Lluvias y tormentas durante la tarde

Durante la tarde de este domingo se esperan precipitaciones significativas, especialmente en regiones de Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, donde las lluvias podrían alcanzar intensidad puntual extrema. En estados como Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, también se pronostican tormentas fuertes con acumulaciones que podrían alterar la movilidad y aumentar el caudal de ríos y arroyos.

En la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, se prevén lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas hacia la tarde, lo que podría afectar vialidades principales y generar encharcamientos en zonas urbanas. Asimismo, en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tlaxcala se reportarán chubascos de moderada intensidad, que si bien no alcanzarán niveles extremos, mantendrán la atmósfera inestable.

Ambiente caluroso extremo

Mientras las lluvias marcarán el pulso del día en gran parte del territorio, el calor no cederá en las regiones del noroeste y norte. En Baja California y Sonora, las temperaturas superarán los 45°C, lo que implica un riesgo elevado de deshidratación y golpes de calor. En estados como Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las máximas oscilarán entre 40 y 45 grados, manteniendo condiciones sofocantes.

Hacia el resto del litoral del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán, las máximas estarán entre 35 y 40 grados, por lo que la sensación térmica será elevada pese a la presencia de lluvias intermitentes.

En contraste, las zonas montañosas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla experimentarán un ambiente fresco durante la madrugada, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 5 grados.

Ante este panorama, las autoridades llaman a la población a extremar precauciones en estados donde se esperan lluvias intensas, ya que podrían provocar desbordamientos de ríos, deslaves e inundaciones urbanas. De igual forma, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las regiones con temperaturas extremas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)