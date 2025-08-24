Se forma la depresión tropical '10-E' en el Pacífico; se pronostican lluvias para México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El océano Pacífico registró una notable actividad ciclónica este domingo 24 de agosto con la formación de la depresión tropical '10-E'. El sistema se desarrolló a partir de una zona de baja presión que mostró una rápida intensificación frente a las costas de Jalisco y Colima, según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se localizó a unos 625 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Así como a 765 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Aunque su ubicación actual no representa una amenaza directa de impacto en tierra, sus extensas bandas nubosas ya han comenzado a influir en las condiciones meteorológicas del occidente del país. Se prevé que estos desprendimientos nubosos refuercen de manera significativa la probabilidad de lluvias en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán durante las próximas horas y días.

La evolución de este sistema ha sido más acelerada de lo previsto. Durante la mañana del domingo, los modelos meteorológicos le asignaban una probabilidad de desarrollo del 80 por ciento en un plazo de 7 días; sin embargo, el sistema se organizó con celeridad hasta consolidarse como una depresión tropical. Los pronósticos indican que continuará fortaleciéndose y podría alcanzar la categoría de tormenta tropical entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes.

Ante este panorama, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones preventivas. El SMN, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, exhorta a la población de los Estados mencionados a mantenerse informada y extremar precauciones. Se anticipan lluvias que podrían generar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como vientos y oleaje elevado en las zonas costeras. Se hace un llamado especial a la navegación marítima para que atienda las indicaciones de las capitanías de puerto.

Tormenta tropical 'Fernand'

Paralelamente, en la cuenca del Atlántico, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmó la formación de la tormenta tropical 'Fernand'. Este sistema se encuentra en el Atlántico central, a más de 2 mil 600 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo, por lo que no representa ningún riesgo para el territorio mexicano. Las autoridades mantienen un monitoreo constante de ambos sistemas para informar oportunamente sobre su evolución.

Fuente: Tribuna