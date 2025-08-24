Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 24 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 24 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 10:30 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, marcharán Mexicanos con Ucrania desde Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, Av. Paseo de la Reforma y Lieja s/n., Bosque de Chapultepec; pero el destino está por definir. Se trata de una marcha solidaria por la independencia y libertad de Ucrania, para exigir el cese de las agresiones militares por parte del gobierno de Rusia en territorio ucraniano.

Asimismo, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrará el colectivo La Comuna 4:20 en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (Rinconada 4:20), así como también en el Jardín Louis Pasteur (Senadito 4:20). Se exigen áreas de consumo regulado para los usuarios de cannabis, además de espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Tráfico en CDMX hoy 24 de agosto

Alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Xochimilco, se reunirán integrantes del Encuentro de ciudadanos y vecinos en defensa del Museo Dolores Olmedo. Exigen la reapertura del museo en su sede original, la Ex Hacienda de la Noria, en Xochimilco; así mismo, que se respete la voluntad de la persona que lo donó y que no sea trasladado al Parque Urbano Aztlán, en Chapultepec. Es necesario mencionar que se espera un aforo de 70 personas.

Finalmente, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se encontrará el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos en el Zócalo Capitalino. Será un evento político-cultural en el marco de las actividades por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada o del Detenido Desaparecido. Participarán el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Comité Cerezo México, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, la Organización de Lucha por la Emancipación Popular y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

