VIDEO: Alcalde en Oaxaca golpea a su tesorero tras ser acusado por desvíos de dinero

Pluma Hidalgo, Oaxaca.- Ante la confrontación y la acusación por el desvío de dinero por parte de su tesorero Abundio Bohórquez, el presidente municipal de Pluma Hidalgo, David Aguilar Velázquez, agredió físicamente a su colaborador, momento que quedó captado en video y que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Abundio Bohórquez denunció que el edil falsificó su firma, documentos y sellos oficiales para presuntamente robar dinero del erario público.

Después de la difusión de la grabación, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) confirmó que se inició con un proceso de investigación del caso, esto con la intención de conocer si hubo un mal uso del recurso público en el municipio y así sancionar al responsable. En el material se puede apreciar una discusión entre el alcalde y el tesorero, quienes intentaban ser mediados por un tercero que se encontraba en el lugar.

Te robaste todo el pinche dinero... pues aquí están las pruebas de la falsificación. Aquí están las pruebas de la falsificación de sellos", sostuvo el tesorero ante la negación por parte de Aguilar Velázquez.

Según información proporcionada por Milenio, en una grabación de dos minutos se puede apreciar la confrontación entre ambos servidores públicos, en la cual el alcalde Aguilar Velázquez supuestamente desenfunda un arma de fuego. Por su parte, la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado envió un citatorio al mandatario y al tesorero municipal para rendición de cuentas.

A través de un comunicado oficial, el presidente municipal acusó a su colaborar de los malos manejos en las finanzas públicas y de cobros indebidos, por lo cual anunció la destitución y separación del cargo para Bohórquez. Asimismo informó que ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca contra el extesorero municipal.

En respuesta a lo dicho por el alcalde de Pluma Hidalgo, Abundio Bohórquez presentó otra denuncia ante la Fiscalía de Oaxaca, en donde acusa al edil por el supuesto robo de dinero y la agresión física de la que víctima. Mediante un estudio médico, el servidor público constató que a causa de los golpes sufrió un hematoma en la cabeza, lesiones en la boca y contusiones múltiples.

Fuente: Tribuna del Yaqui