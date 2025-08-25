Claudia Sheinbaum confirma visita de Marco Rubio a México en septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el día de hoy lunes 25 de agosto durante su conferencia matutina que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará el país durante la primera semana de septiembre. El objetivo principal de la visita será la firma de un acuerdo conjunto en materia de seguridad entre ambos países.

Sheinbaum también anunció que los días 26 y 27 de agosto llegará al país una delegación diplomática de Brasil, acompañada por 150 empresarios. Durante su estancia, sostendrán reuniones con funcionarios y representantes del sector privado mexicano.

Sheinbaum anuncia visita de Marco Rubio

Representantes

La comitiva oficial incluye a representantes de los ministerios de Comercio, Hacienda, Relaciones Exteriores, Agricultura, Planificación y Presupuesto del gobierno brasileño. Durante su estancia, sostendrán encuentros con sus contrapartes mexicanas, con el fin de explorar oportunidades de cooperación económica y de inversión.

Sobre una posible visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Sheinbaum aclaró que por el momento no está prevista, ya que el objetivo actual es fortalecer la complementariedad económica entre ambos países.

No solamente hablamos de comercio en algunas áreas, sino de inversiones, de aquí para allá y allá para acá, entonces va a ser un encuentro muy importante", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui