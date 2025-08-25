Clima en México HOY: Conagua alerta LLUVIAS intensas y calor extremo este lunes 25 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia la última semana del mes! Y si este lunes 25 de agosto de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en México, ya sea por trabajo o para preparar todo antes del regreso a clases, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas en el país. Este día no solo se prevén altas temperaturas, también se advierten fuertes lluvias en la entidad. ¡Toma precauciones!

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes 25 de agosto de 2025, la combinación del monzón mexicano, ondas tropicales y diversos sistemas atmosféricos generará un escenario de lluvias generalizadas en la República Mexicana, acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas de viento fuertes.

Este lunes, las precipitaciones más intensas se concentrarán en Nayarit, Sinaloa, Durango, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se esperan acumulados que podrían generar deslaves, encharcamientos, incremento de ríos y afectaciones en carreteras. En paralelo, estados como Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Colima, Guanajuato, Puebla y Campeche también experimentarán lluvias de consideración, aunque en menor magnitud.

En la región noroeste, una vaguada en altura y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, en la Mesa Central, el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México mantendrá las condiciones para lluvias en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México (CDMX), Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Hacia el sur del territorio nacional, el paso de la onda tropical número 25 y el flujo de humedad del Pacífico provocarán lluvias muy fuertes en Guerrero y precipitaciones intensas en Jalisco. Michoacán y Colima también tendrán actividad importante, con posibilidad de tormentas que se extiendan hasta las primeras horas de la noche.

En el sureste, la aproximación de la onda tropical número 26 y un canal de baja presión propiciarán lluvias muy fuertes a intensas en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Campeche experimentará lluvias significativas, mientras que Yucatán y Quintana Roo tendrán chubascos acompañados de actividad eléctrica.

Además de las precipitaciones, la tormenta tropical Juliette, ubicada al sur de la península de Baja California, generará oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Baja California Sur, lo que podría representar riesgo para la navegación y actividades marítimas.

Respecto a las temperaturas, el ambiente continuará caluroso en gran parte del país, con registros superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, y entre 40 y 45 °C en Sonora y Baja California Sur. Entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo presentarán temperaturas de 35 a 40 °C. En contraste, las zonas montañosas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala podrían registrar mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.

El SMN reitera la importancia de estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que las lluvias y las altas temperaturas pueden impactar en la seguridad vial, la salud y el desarrollo de actividades cotidianas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)