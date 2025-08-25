Costo del regreso a clases en México 2025: Hasta 40% del salario se gasta en educación básica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El regreso a clases 2025 representa un fuerte golpe para la economía de las familias mexicanas. De acuerdo con estimaciones de especialistas en consumo, los padres de familia destinan hasta el 40 por ciento de sus ingresos mensuales en útiles escolares, uniformes, mochilas y otros gastos relacionados con la temporada escolar.

El incremento en los precios de materiales, aunado a la presión inflacionaria, ha convertido esta etapa en una de las más difíciles del año para los hogares mexicanos, especialmente aquellos con más de un hijo en edad escolar. Entre los rubros que más afectan el bolsillo de los padres se encuentran: Útiles escolares, uniformes y zapatos, mochilas y accesorios y cuotas escolares y actividades extracurriculares.

Según expertos en finanzas personales, una familia con ingresos de entre 8,000 y 12,000 pesos mensuales puede destinar hasta 5,000 pesos al regreso a clases, lo que representa un desafío para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, transporte y vivienda. "El gasto escolar es un factor que genera endeudamiento en muchas familias, ya que en ocasiones se recurre a créditos o compras a meses sin intereses para solventarlo", señaló un analista de consumo.

Consejos para enfrentar los gastos escolares:

Comparar precios antes de comprar.

Reutilizar útiles en buen estado.

Evitar las compras de último momento.

Aprovechar las ferias escolares y programas de apoyo gubernamental.

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, especialistas prevén que los costos del regreso a clases en México continúen al alza, impulsados por la inflación y la demanda de productos escolares de temporada. Mientras tanto, los padres de familia ya sienten el peso en sus bolsillos, pues la educación de sus hijos, aunque una prioridad, implica destinar una parte significativa de su salario.

