¿Hay Contingencia hoy en CDMX? Programa Hoy No Circula lunes 25 de agosto de 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este lunes 25 de agosto de 2025 el programa Hoy No Circula funciona con normalidad o hay cambios por la activación de la Contingencia Ambiental en el Valle de México y Área Metropolitana? Conoce la respuesta a esta pregunta aquí en TRIBUNA y evita multas o retrasos. Recuerda que cuando se detectan altos niveles de ozono o de contaminación, se implementa el Doble Hoy No Circula.

Programa Hoy No Circula: ¿Qué autos 'descansan' este lunes 25 de agosto?

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes 25 de agosto deben suspender su circulación los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma de verificación 1 y 2. Estos lineamientos estarán vigentes desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, por lo que es importante planificar con anticipación cualquier traslado.

Programa Hoy No Circula de este lunes 25 de agosto. Foto: CAMe

Vehículos exentos del Hoy No Circula

En contraste, los automóviles con hologramas 0 y 00 tienen permitido circular, así como los vehículos híbridos y eléctricos. También quedan exentos del programa los coches de personas con discapacidad, unidades de transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos, así como aquellos pertenecientes a los cuerpos de Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios de Salud. Asimismo, están fuera de restricción los automóviles que funcionan con gas natural o que forman parte de los servicios urbanos.

Multas por no respetar las medidas

El incumplimiento de esta norma puede representar un golpe significativo para el bolsillo de los conductores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), a través de sus agentes de Tránsito, aplica sanciones a quienes no respeten el programa. La multa oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a varios cientos de pesos. Por ello, respetar las disposiciones no solo evita retrasos y corajes en el trayecto, sino que también protege la economía familiar.

Es importante subrayar que el programa Hoy No Circula no se aplica en todo el país. Su implementación está limitada a la Megalópolis, conformada por las 16 alcaldías de la CDMX, 18 municipios conurbados del Edomex y los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Con esto, se busca unificar criterios en una de las regiones con mayor concentración vehicular y con más altos índices de contaminación en México.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)