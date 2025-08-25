La SEP y LFT aclaran si el 1 de septiembre será día feriado oficial en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El lunes primero de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará su primer informe de gobierno ante el Congreso de la Unión desde el Palacio Nacional, marcando no solo un evento de importancia política y social, sino el inicio formal de la rendición de cuentas como jefa de gobierno desde que asumió el cargo. El acto que se encuentra establecido en la constitución ha representado una duda en trabajadores y estudiantes sobre si el día será tomado como feriado.

Aunque en este día será realizado un relevante evento político que tiene gran importancia para el país, tanto las actividades laborales como las actividades académicas se desarrollarán de manera normal, debido a que dentro del calendario escolar este día se encuentra establecido como el regreso a clases para el ciclo 2025-2026, por lo que los estudiantes y docentes deberán cumplir los horarios oficiales de inicio de curso.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo del primero de septiembre?

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), existen ciertos días de descanso obligatorio en México que han sido claramente establecidos a lo largo de los años y se encuentran en el artículo 74 de la LFT, entre ellos el primer día del año; pero el primer día de septiembre no es parte de estos días feriados. Por lo anterior, la jornada laboral y académica debe ser desarrollada con normalidad en todo el territorio de la República.

Entre los días de descanso oficiales dentro de la ley se encuentran el 1 de enero, el primer lunes de febrero por la Constitución de 1917, el tercer lunes de marzo por el natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo por el Día del Trabajo, el 16 de septiembre por el inicio de la Independencia, el tercer lunes de noviembre por la Revolución Mexicana, el 1 de octubre cada seis años por el cambio de Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre.

Finalmente, a menos que se trabajen horas extras, las empresas no estarán obligadas a pagar un salario doble o triple a los trabajadores. Siendo el siguiente 16 de septiembre el feriado oficial más cercano, aunque a diferencia del año pasado, donde ocasionó un fin de semana largo, esta vez caerá en el día de la semana martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui