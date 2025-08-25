Ministro de la SCJN sufre accidente, llaman a no cruzar la frontera con EU y otras noticias en el Top 3 de México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tu deseo es mantenerte informado sobre los acontecimientos más relevantes en México, tu mejor opción es seguir el Tribuna Top 3, donde encontrarás las actualizaciones más importantes y relevantes que están marcando la pauta en el territorio mexicano. Mantente leyendo esta noticia en TRIBUNA, porque te presentaremos la información más destacada que ocurrió este fin de semana en el país.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Alertan riesgos de cruzar frontera con EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió un mensaje para advertir los riesgos de cruzar la frontera hacia Estados Unidos de manera ilegal; la dependencia afirma que existen peligros tanto en el día como en la noche, derivado del clima extremo.

Claudia Sheinbaum inaugura el Marinabús’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró en Acapulco el Marinabús, el nuevo transporte marítimo que será operado por la Secretaría de Marina y permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable.

Ministro electo sufre accidente a días de asumir en la Corte

El ministro electo, Arístides Guerrero, sufrió un accidente vehicular a una semana de tomar su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), causándole lesiones que lo llevaron a quirófano, sin embargo, afirman que se encuentra estable y en recuperación.

