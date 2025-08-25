Olinia: México diseña mini autos eléctricos más baratos y sustentables, saldrán a la venta en 2026

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció avances del proyecto Olinia, una línea de mini autos eléctricos diseñados y fabricados en el país, que estarán disponibles para la población en junio de 2026. La presentación se realizó el 13 de agosto en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, donde Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto Olinia, explicó que el objetivo es ofrecer un transporte sustentable, seguro y económico para los trayectos cortos en las ciudades.

El proyecto Olinia busca ser una alternativa moderna y formal a los mototaxis y otros medios de transporte improvisados que millones de mexicanos usan diariamente. "Son esos trayectos cortos peo vitales que millones de mexicanos realizan todos los días: Llevar a los niños a la escuela, hacer el mandado o conectar con vías principales de transporte" explicó Capuano Tripp.

Mini autos eléctricos más baratos

Principales características de Olinia:

Vehículos eléctricos, ligeros y seguros.

Diseñados para distancias cortas y movilidad urbana.

Alternativa más cómoda y rentable que los mototaxis.

Modelos adaptados tanto como pasajeros como para carga y reparto.

Usos de Olinia: Movilidad de barrio y pequeños comercios

El mini auto eléctrico Olinia está pensado para dos grandes sectores:

Movilidad de barrio: Familias y ciudadanos que necesitan trasladarse con niños, insumos, o artículos de uso diario. Uso comercial y reparto: Pequeños comerciantes y empresas que requieren soluciones logísticas urbanas en zonas de difícil acceso.

"Queremos crear una herramienta para acelerar el crecimiento de los pequeños comercios, que son clave en nuestra economía", afirmó el coordinador del proyecto.

El primer prototipo oficial de Olinia será presentado en septiembre de 2025, mientras que la producción e instalación de la plataforma automotriz arrancará poco después. La fecha de lanzamiento al mercado está programada para junio de 2026, cuando los primeros modelos estarán disponibles para el público en general.

Aunque los precios finales aun no se confirman, Capuano adelantó que el costo será menor al de una motocicleta y no superará los 150 mil pesos. Además los mini autos eléctricos Olinia podrán cargarse en cualquier enchufe convencional, con un gasto de operación más bajo que el de un coche a gasolina o incluso una moto.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en el proyecto trabajan más de 100 científicos y tecnólogos instalados en el Tecnológico de Puebla. "Es un proyecto muy hermoso. Queremos tener los primeros vehículos Olinia a mediados del próximo año para iniciar su producción en serie", señaló la mandataria. Con la llegada de Olinia en 2026, México busca transformar la movilidad urbana con autos eléctricos accesibles, seguros y sustentables, diseñados para cubrir las necesidades reales de millones de ciudadanos y comerciantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui