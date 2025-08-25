Ricardo Monreal informa cuándo inicia el debate de la reforma electoral de Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría iniciar a debatirse después de que se terminen los foros y audiencias de análisis que organizará la comisión presidencial hasta finales de 2025. Afirmando que dentro de una reunión a la que fue invitado por la comisión se le permitió observar el calendario para estos foros.

Aseguró, mientras se encontraba con diputados de Morena de la Quinta Circunscripción, que la Comisión para la Reforma Electoral comenzó con el trabajo en las últimas semanas, pretendiendo que a finales del presente año esté lista una propuesta inicial: “Se pretende que a finales de año ya esté lista la propuesta de iniciativa y estarla sometiendo al Congreso en el segundo periodo de ejercicio legislativo, que arranca el 1.º de febrero (2026)”.

Además, Monreal mencionó que no existen temas "preferentes", mencionando que la mandataria comentó que no hay propuestas ni proyectos preelaborados, por lo que anticipó que, además de la gran cantidad de trabajo que se tendrá, no existen límites para los temas que se tocarán. “No hay límite, ni tampoco tema vedado. Todos los temas que se quieran, la comisión los puede tocar en aras de mejorar y perfeccionar el sistema jurídico en materia electoral”, aseguró.

Destaco que uno de los temas con los que se prevé iniciar es la reforma al artículo 73 constitucional, el cual menciona el tema de la extorsión y otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general de alcance penal. Otros temas que abordarán serán las normas reglamentarias de la reforma al Poder Judicial, que incluyen las leyes de amparo, las de delincuencia organizada, así como las de lo contencioso administrativo y el código de procedimientos penales. Otros ejes que Monreal ha señalado son la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.

Por otro lado, se analizaría la legislación que corresponde a los pueblos indígenas y afromexicanos, en temas de salud, bienestar animal y aduanas. Finalmente, mencionó que el próximo 30 de agosto asistirán al recinto legislativo Marcelo Ebrard, el Secretario de Economía; Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad; y Ernestina Godoy, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, previendo que se tenga en tiempo el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Fuente: Tribuna del Yaqui