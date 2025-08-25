Yucatán confirma primer caso de gusano barrenador en humanos

Comparta este artículo

Mérida Yucatán.- Autoridades de salud, en Yucatán confirmaron el primer caso humano de gusano barrenador en la entidad. Se trata de un hombre originario de Tabasco, residente en el municipio de Izamal, quien recibió atención médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la península de Yucatán (Hraepy) y ya fue dado de alta tras presentar una evolución favorable.

De acuerdo con la Secretaria de Salud en Yucatán (SSY), el paciente fue atendido oportunamente y fue dado de alta el pasado 11 de agosto, aunque continua bajo seguimiento ambulatorio para garantizar su recuperación completa. La infección conocida como miasis por gusano barrenador barrenador (Cochliomyia hominivorax), es causada por una larva que invade tejidos vivos de humanos y animales. Este parásito puede provocar complicaciones graves si no se detecta y atiende de manera inmediata.

Alarma nacional por gusano barrenador

La SSY informó que la detección fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Prevención y Protección de la Salud y el Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Tras la confirmación, se implementaron medidas de control en la zona con apoyo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el objetivo de proteger la salud pública. La dependencia emitió recomendaciones a la población para evitar la propagación del parásito, entre ellas:

Mantener limpias y cubiertas todas las heridas.

Evitar acumulación de basura y desechos orgánicos.

Revisar a animales domésticos y de granja en busca de lesiones.

Primer caso humano de gusano barrenador en Yucatán

El caso de Yucatán se suma a los ya confirmados en Chiapas, Campeche y Tabasco. Apenas hace unos días, La Secretaría de Salud de Tabasco reportó su primer caso humano: Un hombre de 76 años del municipio de Centla, que también fue diagnosticado con miasis por gusano barrenador.

La presencia de este parásito en varias entidades del país ha generado preocupación en el sector ganadero y en la salud pública. La asociación de Productores Unidos México ha solicitado a las autoridades federales suspender la importación de ganado de Centroamérica, al considerar que la plaga representa un riesgo para la seguridad alimentaria y la economía rural. En respuesta, el Gobierno federal anunció un plan para fortalecer la producción de carne en México, con el fin de mitigar los efectos de la crisis y reforzar las medidas de prevención.

Fuente: Tribuna del Yaqui