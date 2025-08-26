Científicos chinos realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a una persona en coma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El primer trasplante de pulmón de cerdo se llevó a cabo en una persona con muerte cerebral, el paciente de 39 años presentaba hemorragia intracraneal y sus pulmones permanecían en función durante nueve días después de la cirugía. El trasplante tuvo lugar en mayo de 2024, los médicos remplazaron el pulmón izquierdo, por el de un cerdo, modificado genéticamente.

El humano de 39 años, no rechazó de forma inmediata el pulmón, que venía de un cerdo, aunque si mostró una respuesta inmunitaria y tuvo algunos daños en sus órganos. "Debemos ser cautelosos, las pruebas actúales no respaldan su uso clínico en pacientes vivos" detalló Jianxing He. Sin embargo, el trasplante de pulmón de persona a persona, es mucho más complicado, ya que hay aspectos anatómicos y fisiológicos que lo hacen difícil de trasplantar.

El pulmón fue modificado genéticamente/Créditos: Internet

En Estados Unidos, los cirujanos cada año realizan trasplantes de pulmón, y el tiempo de espera es demasiado largo. Sin embargo, la afluencia está creciendo, y dependiendo del caso y la prioridad, los beneficiarios pueden esperar meses o incluso años para obtener un número determinado de pulmones humanos sanos y compatibles. "Recibir un órgano de un donante humano es como comprar coche usado" afirma Bharat, dando como respuesta que "no sabes lo que vas a recibir" porque la salud del donante y el estado del órgano puede cambiar mucho.

Los científicos observaron que el pulmón funcionó durante nueve días suministrando oxígeno a la sangre del paciente y eliminando dióxido de carbono, mientras que las múltiples modificaciones genéticas le permitieron evitar una respuesta inmunitaria inmediata a los órganos extraños, denominada rechazo hiperagudo, que consiste en un ataque inmunitario que destruye los vasos sanguíneos que irrigan el órgano y provoca su colapso.

Sin embargo, el pulmón sufrió de un ataque inmunitario, en 24 horas se hinchó con un edema gravemente, mientras que dos días después los ataques por anticuerpos lo dañaron. Así mismo, el pulmón de cerdo fue extraído para seguir con las pruebas, y al paciente se le desconectó por el deseo y autorización de los familiares. Cabe mencionar que el objetivo de los experimentos con xenotrasplantes es utilizar órganos animales para eliminar las largas esperas a las que se enfrentan los pacientes que necesitan nuevos riñones, corazones, pulmones, hígados y páncreas.

Este es un primer caso, de un primer paciente, al que seguramente seguirán muchos más hasta poder sustituir la técnica y permitir la realización de futuros xenotrasplantes de pulmón, de forma segura y eficaz. Una prueba más de que los xenotrasplantes de órganos de cerdo a personas, empiezan a ser viables, y han venido para facilitar a las personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui