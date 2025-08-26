Clima en México HOY: Conagua advierte LLUVIAS intensas y calor extremo este 26 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 26 de agosto de 2025, el clima en gran parte del territorio nacional se presenta con contrastes significativos que van desde lluvias intensas y actividad eléctrica hasta temperaturas extremas en regiones del norte y litoral del país. Para que tomes precauciones y nada interrumpa tus actividades al aire libre, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presencia del monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica generará lluvias de gran intensidad en la zona del Pacífico norte y noroeste del país este martes 26 de agosto. En Sinaloa y Nayarit se esperan precipitaciones puntuales intensas, mientras que en Chihuahua y Durango se prevén lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas.

En Sonora y Baja California Sur, la actividad pluvial será de intensidad fuerte, en tanto que en Baja California se pronostican chubascos aislados. Hacia el occidente del país, la onda tropical número 25 recorrerá la región para provocar lluvias intensas en Jalisco y Colima, además de precipitaciones fuertes a muy fuertes en estados del centro y norte del territorio.

Estas condiciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo, lo que podría afectar principalmente áreas montañosas y urbanas. Se espera que esta onda tropical continúe desplazándose hacia el oeste y deje de impactar al país al finalizar el día.

Por su parte, el sureste y sur del territorio nacional estarán influenciados por la onda tropical número 26, que al interactuar con un canal de baja presión y una vaguada en altura, originará lluvias intensas en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La península de Yucatán también resentirá estos efectos, con lluvias fuertes a muy fuertes en distintos puntos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias pronosticadas para este martes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves o inundaciones en zonas de riesgo. Además, las ráfagas de viento asociadas a las tormentas podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios en áreas urbanas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país. El noreste de Baja California registrará valores superiores a 45°C, mientras que en Baja California Sur y Sonora se esperan máximas de entre 40 y 45°C. Estados del norte, centro y sureste como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán tendrán temperaturas que oscilarán entre los 35 y 40°C.

En contraste, las sierras de Durango, Estado de México (Edomex) y Puebla registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5°C durante las primeras horas del día. Estas variaciones reflejan el contraste climático que caracteriza al país durante esta temporada.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)