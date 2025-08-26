'El Mayo' Zambada se declara culpable, niegan ruptura en Morena y más noticias en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres estar enterado de la información más interesante que ocurre en territorio mexicano, quédate a seguir leyendo este resumen. El Tribuna Top 3 México te presenta los datos que están acaparando la agenda nacional. Si estás interesado en comenzar el día informado, esta lectura te tomará solo algunos minutos y sabrás qué es lo que está ocurriendo a lo largo de la República Mexicana.
Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora
Captan por primera vez en video a felino Yaguarundí
Te podría interesar
- Top3 Espectáculos
Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman romance, Belinda baila con Benito y más noticias en el Top 3 Espectáculos
- Top3 Deportes
Renata Zarazúa consigue victoria en el US Open y otras noticias deportivas en el Top3 Deportes
- El Mayo
'El Mayo' pasará el resto de su vida tras las rejas; él morirá en una prisión federal: Pam Bondi, fiscal de EU
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que por primera vez se logró captar en video a un yaguarundí en la Zona Arqueológica de Xochicalco, Morelos. Se trata de un felino sigiloso y difícil de observar.
Sheinbaum descarta ruptura en Morena
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en Morena hay unidad y libertad de opinión, pese que personajes como Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal han advertido sobre una fractura en el partido rumbo a las elecciones de 2027.
'El Mayo' Zambada se declara culpable
Ismael 'El Mayo' Zambada se declaró culpable en una corte en Brooklyn, Estados Unidos, y reconoció haber pagado sobornos a policías, militares y políticos mexicanos. Las autoridades estadounidenses celebraron la situación y señalaron que el fundador del Cártel de Sinaloa pasará el resto de su vida en la cárcel.
Fuente: Tribuna del Yaqui