Laynez Potisek reprocha cantidad de asuntos no resueltos; la mayoría de Lenia Batres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, rindió el informe final sobre los casos dentro de su gestión de ocho meses ante el Tribunal Pleno, destacando que su compañera Lenia Batres tuvo la mayor cantidad de asuntos no resueltos, representando la mayor carga heredada en el cierre ante la Reforma Judicial que tomará vigencia la próxima semana.

De los 767 asuntos que se encontraban pendientes de resolver durante el periodo, fueron solo 720 los resueltos, quedando una cantidad de 47 los que quedaron sin resolución, entre los cuales cinco corresponden al ministro Alberto Pérez Dayán, cuatro del propio Potisek, dos de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y 36 los de Batres. Afirmó que el propósito final era "entregar la Sala con la menor cantidad de asuntos pendientes”.

El objetivo se incumplió antes de entregar los asuntos a la Secretaria General de Acuerdos para la terminación de los casos; sin embargo, no fue posible debido a cambios en los ministros, como la salida del ministro Luis María Aguilar, que desencadenó la integración de otros cuatro ministros que generaron constantes empates en las votaciones, así como falta de quórum por la ausencia de un solo miembro.

En el caso de unas cuantas de estas sesiones de la segunda sala, fueron levantadas gracias a la ausencia de la ministra Batres; en otra ocasión se votó a favor de que la ministra no participara en el caso relacionado con el Grupo Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego. Aun con los retos y percances, Laynez explicó que de esta manera les permitió concentrar los esfuerzos en los asuntos de fondo, además de permitirles emitir sentencias de carácter sencillo, aun traducidas a lenguas originarias.

Finalmente, aun cuando la ministra llegó a abstenerse de participar en votaciones como la de los asuntos fiscales, con la cual no se encontraba de acuerdo, el ministro presidente de la Segunda Sala expresó que el cierre dejó en claro que existieron claras desigualdades respecto a las cargas de trabajo. "Hemos enfrentado con responsabilidad el reto, asumiendo las complejidades del sistema jurídico", afirmó en referencia al fin de esta etapa en la Suprema Corte.

Fuente: Tribuna del Yaqui