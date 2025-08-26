Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3984 de hoy martes 26 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es martes 26 de agosto de 2025 de Sorteo Mayor en la Lotería Nacional. ¿Crees tener suerte? Si es así, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3984, que destaca la sexta edición del premio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a la Innovación Mexicana 2025.

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es celebrado todos los martes y se pueden ganar 21 millones de pesos en tres series. El costo del cachito es de 30 pesos y el costo de la serie es de 600 pesos; aquí te compartimos todos los detalles y los números que salieron con premio. Cabe señalar que el premio por serie es de 7 millones de pesos.

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3984

Premio Mayor 21 millones de pesos:

03159

Segundo premio 2,550,000 pesos:

50786

Tercer premio 900,000 pesos:

03845

Cuarto premio 240,000 pesos:

10975

Quinto premio 240,000 pesos:

10646

Sexto premio 240,000 pesos:

18636

Séptimo premio 240,000 pesos:

35575

Octavo premio 120,000 pesos:

17822

Noveno premio 120,000 pesos:

28203

Décimo premio 120,000 pesos:

01394

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

39657

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

09112

¿Qué celebra el Sorteo Mayor No. 3984?

De acuerdo con la Lotería Nacional, este cachito es dedicado al IMPI por la sexta edición del Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025 como un esfuerzo para impulsar el potencial innovador del país, reconocer a personas inventoras y emprendedoras, y fortalecer la cultura de la propiedad industrial en México.

"El premio contempla 13 categorías, que incluyen desarrollos en patente, modelo de utilidad, diseño industrial, invenciones musicales, sostenibilidad hídrica, tecnologías ambientales, aeroespacial y electromovilidad, semiconductores, salud, jóvenes innovadores y mujeres inventoras", señala la Lotería Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui