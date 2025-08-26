Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3984 de hoy martes 26 de agosto

Ciudad de México.- Hoy es martes 26 de agosto de 2025 de Sorteo Mayor en la Lotería Nacional. ¿Crees tener suerte? Si es así, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3984, que destaca la sexta edición del premio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a la Innovación Mexicana 2025.
El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es celebrado todos los martes y se pueden ganar 21 millones de pesos en tres series. El costo del cachito es de 30 pesos y el costo de la serie es de 600 pesos; aquí te compartimos todos los detalles y los números que salieron con premio. Cabe señalar que el premio por serie es de 7 millones de pesos.
Te podría interesar
- Julio César Chávez Jr.
Con beso en la boca: Reencuentro entre Julio César Chávez Jr. y su padre queda grabado en VIDEO
- Aaron Mercury
Aarón Mercury y la polémica FOTO con la que lo ligan al CJNG previo a 'La Casa de los Famosos'
- Cereso Hermosillo
Alerta en Hermosillo: Alfonso Durazo confirma fuga de reo del Cereso; recaptura "está cerca"
RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3984
Premio Mayor 21 millones de pesos:
03159
Segundo premio 2,550,000 pesos:
50786
Tercer premio 900,000 pesos:
03845
Cuarto premio 240,000 pesos:
10975
Quinto premio 240,000 pesos:
10646
Sexto premio 240,000 pesos:
18636
Séptimo premio 240,000 pesos:
35575
Octavo premio 120,000 pesos:
17822
Noveno premio 120,000 pesos:
28203
Décimo premio 120,000 pesos:
01394
Decimoprimer premio 120,000 pesos:
39657
Decimosegundo premio 120,000 pesos:
09112
¿Qué celebra el Sorteo Mayor No. 3984?
De acuerdo con la Lotería Nacional, este cachito es dedicado al IMPI por la sexta edición del Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025 como un esfuerzo para impulsar el potencial innovador del país, reconocer a personas inventoras y emprendedoras, y fortalecer la cultura de la propiedad industrial en México.
"El premio contempla 13 categorías, que incluyen desarrollos en patente, modelo de utilidad, diseño industrial, invenciones musicales, sostenibilidad hídrica, tecnologías ambientales, aeroespacial y electromovilidad, semiconductores, salud, jóvenes innovadores y mujeres inventoras", señala la Lotería Nacional.
Fuente: Tribuna del Yaqui