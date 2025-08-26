Mensaje de 'El Mayo' Zambada: "Derramar sangre no sirve de nada"; tras declararse culpable

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Luego de la captura y entrega en Estados Unidos, Ismael 'El Mayo' zambada, líder del Cártel de Sinaloa, pidió mantener la calma y evitar la violencia en su ciudad, luego de declararse culpable en un tribunal de Nueva York tras cargos relacionados con el crimen organizado.

"Mi cliente también es consciente del impacto de este caso en su estado natal, Sinaloa. Hace un llamamiento al pueblo de Sinaloa para que mantenga la calma, ejerza la moderación y evite la violencia. Compartió el defensor legal de 'El Mayo' en Estados Unidos, Frank Pérez. Así mismo, Zambada, por medio de su abogado, asegura que "nada se gana con el derramamiento de sangre", y pide a su ciudad que busque la paz pensando en el futuro.



Mediante su audiencia, el narcotraficante reconoció que durante años acudió a sobornos a policías, militares y políticos para garantizar sus operaciones, así mismo aclaró, que no existe un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses y que no dará información sobre terceros. La declaración de la culpabilidad de Zambada, ocurrida el 25 de agosto en un tribunal de Nueva York, generó preocupación especialmente en Sinaloa, donde la controversia del cártel han provocado un inicio de violencia.

En Sinaloa, tras la captura y entrega de Zambada a Estados Unidos, se desató una ola de violencia, se provocaron secuestros, asesinatos, enfrentamientos y detenciones, así como ataques contra integrantes de la fuerza de seguridad. Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Rubén Rocha Moya, eligieron por informar sobre las acciones de seguridad, incluyendo la baja de laboratorios clandestinos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, hasta junio pasado, Sinaloa registraba 1,405 personas asesinadas y 1826 desparecidas. Tras el arresto de 'El Mayo' se empeoró la lucha interna en el Cártel de Sinaloa, por un lado la cabecilla de Zambada, y por otro, el bando liderado por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Por otra parte, la fiscal estadounidense Pamela Bondi, aseguró que el ex líder del cártel de Sinaloa morirá en prisión.

