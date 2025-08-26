Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 26 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 26 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, a las 16:00 horas, habrá una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se reunirán Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero; su recorrido será del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. La demanda es con motivo de la 131 Acción Global por Ayotzinapa y México, para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

En cuanto a concentraciones, en punto de las 06:15 horas, en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, se encontrarán integrantes del colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México en la estación Chabacano, de las Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como también en la estación Deportivo 18 de Marzo, de las Líneas 3 y 6. Abordarán el transporte para trasladarse e iniciar una brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en las inmediaciones de la Sierra de Guadalupe.

Tráfico en CDMX hoy 26 de agosto

Asimismo, alrededor de las 8:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Monumento a la Revolución, en una movilización en apoyo a los elementos detenidos y puestos a disposición el 19 de agosto de 2025, tras un altercado con los tripulantes de una motocicleta que circulaban por la avenida Galindo y Villa, cerca de la esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena.

Finalmente, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se espera que estén presentes miembros del colectivo La Comuna 4:20 en el Congreso de la Ciudad de México y, después, en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos. Habrá espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna