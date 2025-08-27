Azucena Uresti acusa a Gerardo Noroña de poner en riesgo su integridad: "¿Me está espiando?"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La periodista Azucena Uresti ha acusado al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de haberla espiado, además de poner en riesgo su integridad. Esto después de que el funcionario arremetiera contra la corresponsal y contra Ciro Gómez Leyva por encontrarse viviendo en departamentos valuados en grandes cantidades, siendo que fue criticado tras la adquisición de un departamento de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

El senador publicó una foto de la periodista dentro de un gimnasio ubicado dentro de un valioso edificio ubicado en Reforma. "Aquí ?Azucena Uresti en el gimnasio del edificio de Reforma 77, donde dice que no vive en un departamento de 13 millones de pesos. Que con sus cuentas y a crédito, deben haber pagado 100 millones", se lee en la publicación del político que realizó a través de su cuenta de X.

A lo que Uresti respondió no solo que no tiene motivos para darle información de la cantidad que gana en su trabajo en empresa privada, sino que realizó la acusación de si había sido espiada por el legislador: “No tengo por qué demostrarle a usted cuánto gano y me preocupa que tenga información sobre mí, información falsa. ¿Me espía, senador? ¿Me está espiando? (...) Si tiene pruebas, demuéstremelo. ¿Me espía? ¿Me pone en riesgo? Sí”.

Aunque anteriormente ya habían intercambiado contacto por este tipo de acusaciones, puesto que en declaraciones pasadas el morenista expresó que, mientras que la periodista lo acusaba de contar con financiación con "dinero del narco", ella tenía una propiedad con un valor mayor al de su residencia en Morelos. “Azucena Uresti se atrevió casi a decir que es financiamiento del narco. (,,,) Ella tiene un departamento en Reforma que vale más que la casa que yo estoy pagando”, declaró Noroña.

Finalmente, Uresti invitó al funcionario a participar en su segmento en Radio Fórmula: “Si usted me acusa de tener un departamento, que además dijo me había costado más de 12 millones de pesos, lo reto a que me lo demuestre, y si está muy seguro, contésteme el teléfono". La respuesta del legislador, siendo la fotografía de la periodista, a lo que ella mencionó: "En lugar de presentar pruebas, el señor me exhibe hoy cobardemente".

Expone una fotografía que yo me tomé un día en el gimnasio de Reforma 77. (...) No vivo ahí, senador, y otra vez, contéstame el teléfono, tenga valor”, aserveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui